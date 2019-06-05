Рост политической неопределенности может подорвать доверие инвесторов к Центральной Азии – ВБ

Алматы. 5 июня. КазТАГ – Рост политической неопределенности может подорвать доверие инвесторов к Центральной Азии, сообщает пресс-служба Всемирного банка (ВБ).

«Рост политической неопределенности может подорвать доверие бизнеса и инвесторов к региону (Центральная Азия и Европа – КазТАГ). Дестабилизирующее воздействие на доверие деловых кругов и инвесторов могут также оказать расхождения по политическим вопросам между некоторыми странами Центральной Европы и Европейским союзом, итоги выборов, ужесточение международных торговых ограничений и торможение структурных реформ», — говорится в среду в июньском докладе ВБ «Перспективы мировой экономики: рост напряженности, спад инвестиций».

Кроме того, добавили в ВБ, «заметное увеличение долговой нагрузки на частный сектор в регионе порождает возможность возникновения существенных условных обязательств у государственного сектора».

«Перспективы региона по-прежнему отягощены весомыми рисками негативного развития ситуации. Основным фактором риска при этом является то, что спад в экономике важнейшего торгового партнера региона – зоны евро – окажется глубже ожидаемого», — отмечается в докладе.

В Центральной Азии и Восточной Европе ослабление экономической активности в России, по прогнозам ВБ, может сказаться на объемах денежных переводов, составляющих существенную долю доходов в таких странах, как Кыргызстан, Молдова, Таджикистан и Украина.

«На страны, отличающиеся высоким дефицитом счета текущих операций, сильной зависимостью от притока капитала или значительным объемом задолженности в иностранной валюте, – Беларусь, Грузию, Кыргызскую Республику, Молдову, Таджикистан, Украину и Хорватию – могут повлиять внезапные перемены настроений инвесторов», — пояснили авторы документа.