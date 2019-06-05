В правлении казахстанского «Сбербанка» произошли изменения

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Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – В правлении ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан) произошли изменения, сообщает пресс-служба финансового учреждения.

«Советом директоров ДБ АО «Сбербанк» Ельдар Амантаевич Тенизбаев с 3 июня 2019 года назначен на должность первого заместителя председателя правления ДБ АО «Сбербанк», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Тенизбаев с 2012 года возглавлял департамент «Сбербанка» по работе с национальными компаниями и институтами развития, был заместителем председателя правления, а до этого был управляющим в АО «Банк развития Казахстана».

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