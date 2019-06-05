Величина прожиточного минимума в Казахстане в мае составила Т28 324

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Нур-Султан. 5 июня. КазТАГ – Величина прожиточного минимума (ВПМ) в Казахстане в мае составила Т28 324, сообщает пресс-служба комитета по статистике министерства национальной экономики.

«Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения, рассчитанная исходя из минимальных норм потребления основных продуктов питания, в мае 2019 года по сравнению с декабрем 2018 года увеличилась на 7,1%», — говорится в сообщении.

В комитете уточнили, что в структуре ВПМ доля расходов на приобретение мяса и рыбы занимала 20,2%, молочных, масложировых изделий и яиц – 15,5%, фруктов и овощей – 9,5%, хлебопродуктов и крупяных изделий – 7,6%, сахара, чая и специй – 2,2%.

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