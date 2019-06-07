Нур-Султан. 7 июня. КазТАГ — Дождь и град ожидаются в Туркестанской области в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Утром и днем 8 июня в Туркестанской области местами ожидаются сильный дождь, гроза, шквал, град. Местами северо-западный ветер 15-20 м/с. В Туркестане утром и днем 8 июня ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный 15-20 м/с. В Шымкенте днем 8 июня ожидаются гроза, шквал, град, ветер северо-западный 15-20 м/с», — говорится в штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Вероятность шторма синоптики оценили в 90-95%.