Распространивших информацию о введении новой валюты в Казахстане ищет МВД

Нур-Султан. 7 июня. КазТАГ — Распространивших информацию о введении новой валюты в Казахстане ищет министерство внутренних дел РК, сообщает пресс-служба МВД Казахстана.

«В связи с участившимися случаями распространения в интернет-пространстве и социальных сетях различной, не соответствующей действительности информации, в частности, о введении новой валюты в Республике Казахстан, а также массовом оттоке депозитов из отдельных банков министерство внутренних дел предупреждает, что данные деяния подпадают под признаки состава преступления, предусмотренного ст. 274 (распространение заведомо ложной информации – КазТАГ) УК РК и влекут уголовную ответственность в виде штрафа (в размере до 5 тыс. МРП), исправительных работ, привлечения к общественным работам, ограничения либо лишения свободы на срок до 5 лет. По указанным фактам МВД принимаются меры по установлению виновных лиц и привлечению их к уголовной ответственности», — сообщил официальный представитель МВД Нурдильда Ораз в пятницу.

Также информацию о массовом оттоке депозитов из отдельных банков прокомментировали в Национальном банке РК.

«В социальных сетях, а также посредством рассылки через WhatsApp и другие мессенджеры распространяется недостоверная и провокационная информация об оттоках депозитов, отказах банков выдавать деньги, недостаточности валюты в отделениях банков. В этой связи Национальный банк Казахстана сообщает, что все банки располагают необходимыми запасами валюты, территориальные филиалы Национального банка в плановом режиме обеспечивают банки наличной национальной и иностранной валютой. Депозитная база стабильна, услуги клиентам банков оказываются в полном объеме», — говорится в сообщении.

В Нацбанке отметили, что по всем фактам финрегулятор обратился в правоохранительные органы.

«Национальный банк Казахстана по всем фактам обратился в правоохранительные органы с целью выявления авторов и распространителей заведомо ложной информации», — резюмировали в Нацбанке РК.

1 МРП = Т2525.