Многодетные матери Алматы поделились на «деятельных» и «иждивенок»

Алматы. 7 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Спором о том, какие многодетные матери иждивенки, а какие – нет, обернулась пресс-конференция, заявленная инициативной группы из семи матерей. Многодетные матери поделились на «деятельных» и «иждивенок», причем и те, и другие обвиняли противную сторону в «провокации».

Небольшой зал пресс-центра Казахстанского бюро по правам человека не вместил всех желающих послушать семерых смелых, которые решили заявить беспрецедентные меры к власти от лица многодетных матерей. Их петиция с большим количеством пунктов накануне пресс-конференции получила огласку в сети и вызвала шквал критики в ключе «да сколько ж можно!»

И было отчего. Вот только часть пунктов, которые матери решили предъявить власти: бесплатное посещение детьми парков, аттракционов, зоопарков, театров, цирков, кинотеатров; бесплатные лагеря для всех детей из многодетных семей один раз в год; скидка на железнодорожные и авиабилеты по Казахстану, ближнему и дальнему зарубежью; бесплатная парковка на один автомобиль на семью; бесплатный проезд на один автомобиль на семью на Чимбулак, Медео, Кок-Тобе и другие места отдыха; скидка на каждого ребенка при приобретении нового автомобиля.

Но большинство пришедших, как выяснилось чуть позже, были из «другого» лагеря многодетных матерей, которые на рассчитывают на помощь властей. И как только появились заявленные спикеры, в их адрес полетели упреки: «Пять месяцев идет работа с многодетными, и мы ни разу вас не видели», «Вам что, спокойствие в нашей стране не нравится?» «Оставьте в покое нас, матерей, и наших детей. Вы кто? Вы хотите вторую Украину?» и им подобных. В такой ситуации спикеры сочли за лучшее пресс-конференцию отменить и удалиться. Оставшиеся же мамочки решили воспользоваться ситуацией и донести до журналистов мысль, что между понятиями «многодетные матери» и «иждивенцы» нельзя ставить знак равенства.

«Требования абсолютно нелогичные, в них нет здравого смысла, и их выполнение в конечном итоге приведет к тому, что их дети вырастут такими же иждивенцами. Спекулировать многодетностью нельзя, это дискредитирует статус многодетных семей напрочь, мне уже стыдно говорить, что у меня много детей, на меня смотрят как на иждивенку изначально. Помимо дискредитации статуса многодетных семей, это расшатывание лодки, в которой мы вместе плывем. Почему одни налогоплательщики, которые грамотно планируют семью, должны отдуваться за тех, кто ходит в роддом как домой? Нельзя так поступать», — уверена мать четверых детей Александра Алехова.

Еще одна активистка Аида Букаева, утверждает, что в Алматы в каждом районе есть рабочая группа многодетных мам, они друг друга уже знают, а тех, кто заявил пресс-конференцию, она видит впервые. Более того, она уверена, что меры господдержки многодетных матерей сейчас «идут линейно».

«Тем, кто не имеет прописки, дали временную регистрацию, и они тоже получили возможность получать соцпомощь. Если у многодетной мамы все в порядке с документами – все делается в рамках закона», — считает Букаева.

Хором матери заявили, что данная пресс-конференция – это провокация, но с чьей стороны – не уточнили.

Инициаторы пресс-конференции ожидали журналистов в тихом дворе по соседству с пресс-центром. Срыв пресс-конференции они также объявили «провокацией со стороны засланных многодетных матерей, которые тесно общаются с акиматами». При этом они не согласились, что таким образом политизируют ситуацию. А требования социального плана на день пресс-конференции оказались куда скромнее тех, что получили распространение в казнете накануне.

«1 января 2018 года в Казахстане отменили статус многодетности, и те, кто родил четвертого ребенка после этой даты, лишены статуса. Мы хотим на законодательном уровне восстановить статус «многодетная семья» с четырьмя и более детьми и выделить многодетные семьи в категорию, не относящуюся к малообеспеченным гражданам. Малообеспеченным может быть любой гражданин, даже без семьи. Мы не нищие и не за иждивенческий образ жизни. Нам нужен статус, не зависящий от доходов семьи. Адресную соцпомощь (АСП) пусть получают малоимущие, а многодетные должны получать пособие за статус и без учета дохода – за каждого ребенка не ниже 9 МРП до 18 лет», — озвучила требования Акмарал Мухиткызы.

Отдельного решения, по ее словам, требует вопрос обеспечения многодетных семей жильем.

«По программе обеспечения многодетных семей жильем «Бақытты отбасы», которую запустили в Алматы, сумма банковского займа не превышает Т15 млн, и на эту сумму можно оформить только 1-комнатную квартиру. Тогда как по Закону «О жилищных отношениях» на каждого члена семьи должно предоставляться не менее 15 квадратов жилой площади. Мы просим доступную ипотеку без ограничения суммы кредита, без подтверждения дохода и платежеспособности под 2% годовых. Гарантом выступает государство, так как в случае неуплаты кредита эта квартира никуда не денется, она просто переходит другой семье», — говорит Мухиткызы.

Самым труднокомментируемым оказался вопрос о том, откуда же все-таки взялись непомерные требования, гуляющие в сети.

«Я не буду комментировать. Их написала мама, которая сегодня не пришла на пресс-конференцию, отказалась. Мы заявлялись на пресс-конференцию всемером, а пришли только трое. Остальным начали звонить и уговаривать, чтобы не пришли», — сказала Мухиткызы.

По словам инициаторов пресс-конференции, за ними стоит 140 многодетных матерей, которые не могут найти общий язык с «группой мам, которые тесно общаются с акиматами».

1 МРП = Т2525.