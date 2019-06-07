Подъем уровня воды ожидается на реках Алматы и Восточно-Казахстанской и Алматинской областей 8-11 июня

Нур-Султан. 7 июня. КазТАГ — Подъем уровня воды ожидается на реках Алматы и Восточно-Казахстанской и Алматинской областей с 8 по 11 июня, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«В период с 8 по 11 июня в Восточно-Казахстанской и Алматинской областях и прилегающих территориях г. Алматы, 9-10 июня в Жамбылской области (…) ожидается формирование склонового стока и подъем уровня воды на реках», — говорится штормовом предупреждении, распространенном в пятницу.

Синоптики пояснили, что формирование склонового стока и подъем уровня воды связан с прогнозом дождей, местами сильных.