О ситуации на валютном рынке рассказали в Нацбанке Казахстана

Алматы. 7 июня. КазТАГ — О ситуации на валютном рынке рассказали в Национальном банке Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Ситуация на внешних рынках, связанная с торговыми конфликтами и ростом запасов нефти, повлияла на снижение котировок нефти на мировых рынках. Так, стоимость нефти с 28 мая по 5 июня снизилась с $70 до $61 за барр., или более чем на 12%. Это оказало прямое влияние на курс тенге. Курс по состоянию на 6 июня 2019 года достиг уровня Т384,53 за $1», — сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.

Также в финрегуляторе сообщили, что «ослабли и курсы валют некоторых развивающихся экономик, в том числе торговых партнеров Казахстана».

«Помимо внешних факторов, на ослабление тенге повлияла психологическая реакция рынка, подогреваемая прогнозами в социальных сетях», — пояснили в Нацбанке.

По данным финрегулятора, «за последние сутки цена на нефть выросла до $62,2-62,5 за барр., что позитивно повлияло на курс тенге.

«По состоянию на закрытие 7 июня биржевой курс тенге закрылся на уровне Т383,26, показав рост в 0,3%», — проинформировали в Нацбанке.

В пресс-службе отметили, что «ситуация на валютном рынке находится под пристальным контролем Национального банка Казахстана».

«Внутренние фундаментальные факторы остаются благоприятными. Так, сальдо текущего счета платежного баланса второй квартал подряд складывается положительно, что говорит об укреплении международных резервов страны. Золотовалютные резервы Национального банка Казахстана за май текущего года выросли на 3,5%, или на $948 млн и составили $28 млрд. Их объем превышает 7 месяцев импорта товаров и услуг при необходимом минимуме в 3 месяца», — напомнили в финрегуляторе.

Нацбанк РК «рекомендует взвешенно подходить к приобретению иностранной валюты, курс может колебаться как в сторону ослабления, так и в сторону укрепления».

Отметим, что курс доллара США с 1 по 7 июня включительно продолжает расти в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента.