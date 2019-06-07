Руководителя облздрава в Павлодаре арестовали на два месяца

Алматы. 7 июня. КазТАГ — Руководителя областного здравоохранения Ораза Мукашева в Павлодаре арестовали на два месяца, сообщает pavlodarnews.kz.

«Руководителю управления здравоохранения Павлодарской области судом санкционирован арест на два месяца – до 5 августа. Вину подозреваемый признал», — сообщила официальный представитель облсуда Анель Кусанова.

Как сообщается, санкцию вынес специализированный следственный суд Павлодара.

Отмечается, ему вменяется ч. 2 ст. 366 (получение взятки) УК РК, которая предусматривает до 7 лет лишения свободы.

По данным издания, главу облздрава подозревают во взятке в Т3 млн. По версии обвинения, Ораз Мукашев получил незаконное вознаграждение от руководителя частной компании за предпочтение при проведении госзакупок средств дезинфекции для медучреждений области. Досудебное расследование проводит департамент Национального бюро по противодействию коррупции.