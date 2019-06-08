Нур-Султан. 8 июня. КазТАГ — Неустойчивая погода сохранится на большей части Казахстана в субботу, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части сохраняется неустойчивая погода, пройдут дожди, местами сильные, лишь на западе и юго-западе республики – погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере местами – туман», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза, шквал, днем возможен град. Ветер северо-западный, западный 9-14, порывы 15-20 м/с. Температура днем +16+18, ночью +9+11.

В Алматы переменная облачность, днем дождь, временами сильный, гроза, возможен град. Ветер 3-8, при грозе порывы 15-18 м/с. Днем +25+27, ночью +13+15.

В Шымкенте переменная облачность, днем временами дождь, гроза, шквал, возможен град. Ветер северо-западный 8-13, при грозе 15-20 м/с. Температура днем +27+29, ночью +15+17.

В Северо-Казахстанской области ожидается дождь, местами с грозой, местами ожидаются туман, шквал, возможен град, ветер ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с. Днем +13+18, ночью +8+13.

В Костанайской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, туман, днем возможен град, ветер ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +17+22, ночью +8+13.

В Павлодарской области ожидается дождь, местами с грозой, местами ожидаются шквал, днем возможен град, ветер местами 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем +17+22, ночью +9+14.

В Карагандинской области ожидается дождь, местами с грозой, местами ожидаются туман, шквал, возможен град, ветер 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +13+18, ночью +6+11.

В Акмолинской области ожидается дождь, местами с грозой, местами ожидается шквал, днем возможен град, ветер 15-20 м/с. Днем +14+19, ночью +8+13.

В Алматинской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, в горах и предгорьях – сильный, ночью местами – небольшой кратковременный дождь с грозой, местами ожидается ветер 19-24 м/с, днем возможен град. Температура днем +25+30, ночью +13+18.

В Жамбылской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой, местами ожидается шквал, днем возможен град, ветер 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +14+19.

В Туркестанской области днем ожидается дождь, местами сильный с грозой, местами ожидается шквал, возможен град, ветер 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +27+32, ночью +15+20.

В Кызылординской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, шквал, ветер 15-20 м/с. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается ветер 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +26+31, ночью +8+13.

В Актюбинской области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, местами – ветер 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Мангистауской области температура днем +28+33, ночью +17+22.

В Атырауской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +15+20.

В Восточно-Казахстанской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами – кратковременный дождь с грозой. Температура днем +18+23, ночью +8+13.

«В ближайшие трое суток на реках востока и юго-востока республики ожидается подъем уровня воды в связи с прогнозом дождей, а также на отдельных реках ВКО – за счет увеличения сбросов из Шульбинского водохранилища. На реках равнинной территории значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.