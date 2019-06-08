Доллар незначительно подешевел в обменниках Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте – не изменился

Алматы. 8 июня. КазТАГ – Доллар США в субботу относительно данных за пятницу незначительно подешевел в пунктах обмена валют Нур-Султана и Алматы, в Шымкенте – не изменился, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане $1 в обменных пунктах в среднем покупают по Т385,1, а продают по Т386,6.

В Алматы средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т385,4, а продажи – Т386,5.

В Шымкенте $1 в обменниках в среднем покупают по Т385, а продают по Т386,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на субботу, составляет Т383,34.

Напомним, курс доллара США с 1 по 7 июня включительно дорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента.