Высокую явку избирателей на выборах президента РК отметила международный наблюдатель в Алматы

Алматы. 9 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Высокую явку избирателей и прозрачность выборного процесса на выборах президента РК отметила наблюдатель из Польши Виолетта Тереза Поровска.

«С 09.00 я посетила четыре участка: три открытых и один закрытый (в больнице №4) и хочу отметить большую открытость выборного процесса. Также высока активность избирателей – на 10.00 там, где я побывала, она составила 25%», — сказала Поровска на брифинге в воскресенье.

Также она отметила хорошую оснащенность самих избирательных участков, в частности, то, что каждый из них был оборудован приспособлениями для инвалидов, также были люди, готовые оказать им помощь.

«Несмотря на большой наплыв избирателей, хочется отметить четкую работу комиссий. На тех участках, где я побывала, я не заметила никаких нарушений выборного процесса. В ходе поездки по участкам я беседовала с независимыми казахстанскими наблюдателями, наблюдателями от партий, международных организаций – они не говорили о каких-то инцидентах», — добавила Поровски.

Вместе с этим спикер отметила ряд различий между избирательными процессами в Казахстане и Польше.

«У нас не принято размещать презентации кандидатов непосредственно на избирательных участках, у вас это есть, и это мне понравилось. Избиратель лишний раз может посмотреть программы кандидатов в президенты и утвердиться в своем выборе. Потом, у вас на выборах очень много наблюдателей, в Польше такого нет, разве только в крупных городах», — резюмировала Поровски.

В оставшееся время наблюдатель намерена посетить как можно больше избирательных участков, а также принять участие в подсчете голосов на одном из участков по окончании избирательного процесса.

Ранее сообщалось о том, что нарушения зафиксированы в Алматинской области, где наблюдатели заметили выдачу двух бюллетеней одному избирателю. Также о возможных «каруселях» в Нур-Султане, связанных с голосованиями по дополнительным спискам, заявили наблюдатели от ОСДП «Ақиқат». Кроме того, сообщалось, что голосование не относящихся к избирательному участку без указания адреса проживания с участием около 100 студентов зафиксировано на избирательном участке в Алматы. Еще одно частно фиксируемое нарушение, которое было отмечают журналисты и наблюдатели – это нарушение тайны голосования. Вместе с тем, поступают многочисленные жалобы и от самих наблюдателей о том, что работники избирательных участков препятствуют им в работе, а в Алматы и вовсе на наблюдателя совершено нападение. Помимо указанных нарушений, как минимум один факт массового вброса избирательных бюллетеней попал на видео – инцидент зафиксирован в Туркестане.

Отметим, что прямо сейчас в Алматы в районе Старой площади проходит массовый митинг. На месте находятся полиция, СОБР и люди в камуфляжах с масками на лицах, вооруженные дубинками и щитами. По последним данным, активистов вытеснили из площади и продолжают вытеснять из сквера рядом с Казахстанско-британским техническим университетом. Производятся массовые задержания. Митингующие оказывают активное сопротивление.

Напомним, в 7.00 по времени Нур-Султана в стране открылись избирательные участки. Выборы президента в Казахстане продлится до 20.00. За несколько часов до этого начался процесс голосования казахстанцев в Японии, Южной Корее и ряде других стран Восточной Азии. Всего по республике и за рубежом в воскресенье будут работать 9967 избирательных участков.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. Он передал полномочия временного руководителя страны экс-спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву.

9 апреля Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов. Выдвижение кандидатов завершилось 28 апреля, а их регистрация – 6 мая. 11 мая в стране стартовала агитационная кампания.

За главный пост в Казахстане будут бороться семь человек — действующий глава государства Токаев (кандидат от партии Nur Otan), а также кандидат от общественного движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов, кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков, кандидат от партии «Ақ жол» Дания Еспаева, кандидат от партии от партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков, кандидат от Федерации профсоюзов Казахстана Амангельды Таспихов и кандидат от движения «Ұлы дала қырандары» Садыбек Тугел.