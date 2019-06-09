Алматы. 9 июня. КазТАГ – Президентские выборы начались в Казахстане, передает корреспондент агентства.

Ровно в 7.00 по времени Нур-Султана в стране открылись избирательные участки. Голосование избирателей в Казахстане продлится до 20.00. Отметим, что несколько часов назад начался процесс голосования казахстанцев в Японии, Южной Корее и ряде других стран Восточной Азии. Всего по республике и за рубежом в воскресенье будут работать 9967 избирательных участков.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. Он передал полномочия временного руководителя страны экс-спикеру сената Касым-Жомарту Токаев.

9 апреля Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов. Выдвижение кандидатов завершилось 28 апреля, а их регистрация – 6 мая. 11 мая в стране стартовала агитационная кампания.

За главный пост в Казахстане будут бороться семь человек.