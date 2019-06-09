Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Москвы

Новости 183 0
Налетай – подешевело! В чем подвох? Налетай – подешевело! В чем подвох?
2960

Астана. 9 июня. КазТАГ — Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Москвы, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям АО «Air Astana».

«Самолет, выполнявший рейс КС 154 авиакомпании Air Astana по направлению Санкт-Петербург — Алматы, по технической причине выполнил вынужденную посадку в аэропорту Москвы в 16.23 по алматинскому времени», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Как уточнили в департаменте, в процессе полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе №1.

«В соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Инженеры ведут поиск и устранение неисправности на борту. В настоящее время пассажиры находятся в терминале», — резюмируется в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Британца сняли с авиарейса за дебош на борту самолета Лондон–Нур-Султан
  2. Air Astana назвала причину возвращения вылетевшего в Москву самолета в Нур-Султан
  3. Самолет Нур-Султан–Москва по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета
  4. Казахстан назван в числе пяти ключевых экспортеров продукции из Москвы
  5. Терминалы международных и внутренних вылетов аэропорта Нур-Султана соединят галереей

Новости партнеров

Загрузка...