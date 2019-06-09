Самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Москвы

Астана. 9 июня. КазТАГ — Самолет авиакомпании Air Astana совершил вынужденную посадку в аэропорту Москвы, сообщает департамент по корпоративным коммуникациям АО «Air Astana».

«Самолет, выполнявший рейс КС 154 авиакомпании Air Astana по направлению Санкт-Петербург — Алматы, по технической причине выполнил вынужденную посадку в аэропорту Москвы в 16.23 по алматинскому времени», — говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Как уточнили в департаменте, в процессе полета на дисплее сигнализации появилось сообщение о низком давлении масла в двигателе №1.

«В соответствии с процедурами безопасности экипаж принял решение о посадке в ближайшем аэропорту. Посадка самолета прошла в штатном режиме. Инженеры ведут поиск и устранение неисправности на борту. В настоящее время пассажиры находятся в терминале», — резюмируется в сообщении.