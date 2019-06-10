Экзит-полл отдал победу по итогам президентских выборов Токаеву

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Экзит-полл института «Қоғамдық пікір» отдал победу по итогам президентских выборов Касым-Жомарту Токаеву, передает корреспондент агентства. Результаты опросов были объявлены в Службе центральных коммуникаций в здании «ҚазМедиа Орталығы».

Как уточнили в «Қоғамдық пікір», опрошенным был задан единственный вопрос: «Скажите, пожалуйста, за какого кандидата Вы проголосовали на президентских выборах?».

По итогам опросов на выходе из избирательных участков за действующего главу государства отдали свои голоса 70,13% опрошенных. На втором месте расположился кандидат от общественного движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов – за него проголосовали 15,39% опрошенных, на третьем – кандидат от партии «Ақ жол» Дания Еспаева (5,32%).

Следом, по итогам экзит-полла, расположились кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков (3,86%), кандидат от партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков (3,03%) и кандидат от Федерации профсоюзов Казахстана Амангельды Таспихов (1,41%).

Седьмое место, согласно опросам избирателей, занял кандидат от движения «Ұлы дала қырандары» Садыбек Тугел (0,86%).

Выборы в Казахстане прошли на фоне многочисленных нарушений на избирательных участках и массовых задержаний митингующих в Нур-Султане и Алматы.

Ранее сообщалось о том, что нарушения зафиксированы в Алматинской области, где наблюдатели заметили выдачу двух бюллетеней одному избирателю. Также о возможных «каруселях» в Нур-Султане, связанных с голосованиями по дополнительным спискам, заявили наблюдатели от ОСДП «Ақиқат». Кроме того, сообщалось, что голосование не относящихся к избирательному участку без указания адреса проживания с участием около 100 студентов зафиксировано на избирательном участке в Алматы. Еще одно частно фиксируемое нарушение, которое было отмечают журналисты и наблюдатели – это нарушение тайны голосования. Вместе с тем, поступают многочисленные жалобы и от самих наблюдателей о том, что работники избирательных участков препятствуют им в работе, а в Алматы и вовсе на наблюдателя совершено нападение. Помимо указанных нарушений, как минимум один факт массового вброса избирательных бюллетеней попал на видео – инцидент зафиксирован в Туркестане. Еще одно нарушение, которое попало на видео, зафиксировано в Алматинской области, где избирательные кабинки оснастили ручками с исчезающими чернилами. Также зафиксирован массовый вброс множества бюллетеней в одну урну несколькими людьми. Вместе с тем, стало известно, что в Караганде в списке избирателей оказалась женщина 1930 года рождения, которая умерла 13 лет назад. Помимо этого, в Нур-Султане на одном из избирательных участков у членов избирательной комиссии нашли пачки бюллетеней, в которых голоса были отданы за кандидата в президенты Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Также, как сообщалось ранее, полиция задержала во время митинга на Старой площади в Алматы десятки человек. Задерживают всех подряд – в том числе стариков и женщин. Некоторые задержанные заявляли, что шли на избирательные участки и просто проходили мимо, однако полицию это объяснение не остановило. Часть задержанных оказывает силовикам активное сопротивление. В настоящий момент митингующие вытеснены в район пересечения улиц Панфилова и Толе би. Полиция задерживает всех подряд, в том числе случайных прохожих. Так, после некоторого затишья задержание прохожей спровоцировало новую волну гнева митингующих, что привело к новым задержанием. На месте событий отсутствует мобильный интернет, с перебоями работает сотовая связь. Отмечалось, что задержанных увозят в разные районные управления полиции (УП) города, пустует лишь УП Наурызбайского района, которую, как стало известно МИА КазТАГ, держат в «резерве».

В оцеплении района Старой площади участвуют полиция, СОБР и люди в камуфляжах с масками на лицах, вооруженные дубинками и щитами.

В Нур-Султане вооруженные силовики с щитами взяли в оцепление район Дворца молодежи «Жастар». От улицы Сейфулины до улицы Абая, проспект Республики полностью перекрыт полицейскими. По проспекту Абая тоже стоит полицейское оцепление. Район Дворца молодежи полностью забит силовиками, вдоль указанных улиц стоит большое количество полицейских автобусов. Часть полицейских стоит в бронежилетах, в защитных касках, с щитами, вооружены автоматами и дубинками. Митингующих перед Дворцом республики порядка двухсот человек, силовиков намного больше. Гражданских на месте массово задерживают и уводят в автобусы. Сообщается о применении полицейскими физического насилия, но сами силовики факты рукоприкладства отрицают, несмотря на наличие видео, опровергающего утверждения полиции.

Напомним, в 7.00 по времени Нур-Султана в стране открылись избирательные участки. Выборы президента в Казахстане продлились до 20.00. За несколько часов до этого начался процесс голосования казахстанцев в Японии, Южной Корее и ряде других стран Восточной Азии. Всего по республике и за рубежом в воскресенье работали 9967 избирательных участков.

19 марта первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ о прекращении своих полномочий на посту главы государства с 20 марта 2019 года. Он передал полномочия временного руководителя страны экс-спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву.

9 апреля Токаев выступил с телеобращением к народу, в котором объявил о проведении 9 июня 2019 года внеочередных президентских выборов. Выдвижение кандидатов завершилось 28 апреля, а их регистрация – 6 мая. 11 мая в стране стартовала агитационная кампания.