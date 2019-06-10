ЦИК на основе предварительных итогов объявил Токаева победителем выборов

Астана. 10 июня. КазТАГ – Согдияна Идрисова. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) на основе предварительных итогов объявила в понедельник Касым-Жомарта Токаева победителем выборов президента Казахстана, прошедших в минувшее воскресенье.

Согласно данным Центризбиркома, кандидат от партии Nur Otan Токаев набрал 6 504 54 голосов избирателей (70,76%), на втором месте кандидат от общественного движения «Ұлт тағдыры» Амиржан Косанов с 1 472 733 голосов избирателей (16,3%), на третьем — кандидат от партии «Ақ жол» Дания Еспаева, за которую, согласно сообщению ЦИК, проголосовали 478 153 казахстанцев (5,2%).

Кандидат от Коммунистической народной партии Казахстана Жамбыл Ахметбеков набрал 167 249 голосов (1,82%), кандидат от партии «Ауыл» Толеутай Рахимбеков – 294 271 (3,2%), кандидат от Федерации профсоюзов Казахстана Амангельды Таспихов – 190 304 (2,7%), а кандидат от движения «Ұлы дала қырандары» Садыбек Тугел – 84 348 (0,92%).