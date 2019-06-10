Наблюдатель из Германии: Казахстану нужно научиться мирно регулировать протесты

Алматы. 10 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Казахстану необходимо научиться мирно регулировать протестные выступления граждан, считает бывший статс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ Вольф-Рутхарт Карл Фридрих Борн.

«В Германии выступления «за» или «против» происходят чуть ли не ежедневно, это норма. В 60-е годы прошлого века полиция действовала в отношении демонстрантов жестко, сейчас она обучена, как правильно работать в рамках Конституции и соблюдения демократических прав и свобод. Полиция предупреждена и определяет, какие площади, улицы, скверы необходимо заблокировать, чтобы не было дальнейшего течения людского потока. Казахстану в условиях переходного периода надо научиться, как регулировать эти вопросы мирным путем», — сказал Борн на брифинге в понедельник, комментируя задержания участников протестных выступлений в Алматы в день выборов президента Казахстана.

Говоря же о непосредственно выборном процессе, он сказал, что все соответствовало общепринятым стандартам и нормам.

«Казахстан является членом ОБСЕ, большое число представителей этой организации были приглашены в Казахстан в качестве независимых наблюдателей, они проводили мониторинг и агитационной кампании, и самих выборов, то есть имели более широкие возможности, чем мы. Не сомневаюсь, что представители ОБСЕ составят всеобъемлющий отчет, в котором отразят все зафиксированные нарушения. Мы же вчера посетили несколько избирательных участков в Алматы и никаких нарушений, противозаконных действий не заметили», — сказал Борн, комментируя факты о зафиксированных нарушениях в ходе выборов.

Вместе с этим он отметил факт, который стал для него «политическим удивлением».

«Мы наблюдали за подсчетом голосов на участке в КазНУ. И там за Амиржана Косанова проголосовало 75,2%, за Касым-Жомарта Токаева – 20,7%. Это было для нас политическим удивлением: большинство голосующих были студентами, и они имеют собственное мнение», — добавил спикер.

Также наблюдатели из Германии отметили малое плакатирование программными документами кандидатов в президенты на улицах Алматы и низкий уровень электоральной грамотности населения.