Google проявляет недюжинную активность за кулисами, чтобы урегулировать ситуацию с компанией Huawei

Издание Deccan Chronicle опубликовало статью под названием «Google working hard behind the scenes to fix Huawei situation» — «Google с усердием действует за кулисами, чтобы урегулировать ситуацию с компанией Huawei».
В предисловии к ней говорится так: «Google ведет напряженную лоббистскую деятельность с целью добиться снятия правительственного запрета на использование операционной системы Android на смартфонах компании Huawei».
Далее уже в самой статье излагается следующее: «Те, кто следит за технологическими новостями, прекрасно знают о том, что именно сейчас компания Huawei переживает сложный период постольку, поскольку правительство США объявило чрезвычайное положение (в связи с угрозой национальной безопасности) и занесло в «черный список» китайского гиганта-производителя смартфонов.
Этот запрет, введенный министерством торговли США, вынуждает технологических гигантов прекратить экспортные поставки компании Huawei. Сразу же после того, как такая мера была объявлена, Google, наряду с группой других технологических компаний, разорвала отношения с Huawei.
Потенциально это может означать то, что смартфоны компании Huawei будут отключены от обновлений операционной системы Android. «Судя по информации, которая может явиться хорошей новостью для Huawei, поступают сведения о том, что компания Google активно лоббирует отмену правительственного запрета, касающегося системы Android», — сообщает газета Financial Times.
В статье «Android Police» говорится о том, что, хотя Android является платформой с открытым исходным кодом, функции, делающие ее популярной, лицензируются компанией Google».
Риски, которым может подвергнуться национальная безопасность США в случае сохранения введенных американским правительством ограничительных мер в отношении китайской компании Huawei, состоят, судя по содержанию вышеназванной публикации в газете Financial Times, в следующем.
В условиях, когда ожидается наступление полного запрета на доступ Huawei к обновлениям Android, китайская компания, согласно полученной информации, разрабатывает свою собственную операционную систему, которая способна управлять приложением Android, но не содержит в себе ничто из технологии Google.
И взломать ее, как утверждается, будет гораздо проще, чем операционную систему, разрабатываемую американской стороной. Судя по информации источника газеты Financial Times, представители Google полагают, что приостановка сотрудничества с компанией Huawei чревата для Соединенных Штатов Америки подрывом их национальной безопасности вследствие вероятности появления двух операционных систем Android — оригинальной версии и гибридной версии.
17 мая американское министерство торговли внесло компанию Huawei в «черный список» из-за угрозы национальной безопасности. После этого Google отключила китайскому технологическому гиганту доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны его производства. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней по условиям временной лицензии, выданной 20 мая американскими властями.
Ранее российская газета «Известия» в материале под названием «Эксперты рассказали о влиянии запрета США на продажи Huawei в России» процитировала следующее высказывание Кирилла Чувилина, доцента кафедры МОУ и старшего преподавателя кафедры высшей математики МФТИ, по этому поводу: «Huawei своевременно начала работать над собственной ОС (операционной системой), которую смогут использовать, если потребуется. В России идут работы над отечественной ОС (операционной системой) «Аврора». Это удобно для того, чтобы, по крайней мере, российские корпоративные заказчики не столкнулись с внезапными запретами».
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