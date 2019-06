Google проявляет недюжинную активность за кулисами, чтобы урегулировать ситуацию с компанией Huawei

Google ведет напряженную лоббистскую деятельность с целью добиться снятия правительственного запрета на использование операционной системы Android на смартфонах компании Huawei

Издание Deccan Chronicle опубликовало статью под названием «Google working hard behind the scenes to fix Huawei situation» — «Google с усердием действует за кулисами, чтобы урегулировать ситуацию с компанией Huawei».

В предисловии к ней говорится так: «Google ведет напряженную лоббистскую деятельность с целью добиться снятия правительственного запрета на использование операционной системы Android на смартфонах компании Huawei».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Те, кто следит за технологическими новостями, прекрасно знают о том, что именно сейчас компания Huawei переживает сложный период постольку, поскольку правительство США объявило чрезвычайное положение (в связи с угрозой национальной безопасности) и занесло в «черный список» китайского гиганта-производителя смартфонов.

Этот запрет, введенный министерством торговли США, вынуждает технологических гигантов прекратить экспортные поставки компании Huawei. Сразу же после того, как такая мера была объявлена, Google, наряду с группой других технологических компаний, разорвала отношения с Huawei.

Потенциально это может означать то, что смартфоны компании Huawei будут отключены от обновлений операционной системы Android. «Судя по информации, которая может явиться хорошей новостью для Huawei, поступают сведения о том, что компания Google активно лоббирует отмену правительственного запрета, касающегося системы Android», — сообщает газета Financial Times.

В статье «Android Police» говорится о том, что, хотя Android является платформой с открытым исходным кодом, функции, делающие ее популярной, лицензируются компанией Google».

Риски, которым может подвергнуться национальная безопасность США в случае сохранения введенных американским правительством ограничительных мер в отношении китайской компании Huawei, состоят, судя по содержанию вышеназванной публикации в газете Financial Times, в следующем.

В условиях, когда ожидается наступление полного запрета на доступ Huawei к обновлениям Android, китайская компания, согласно полученной информации, разрабатывает свою собственную операционную систему, которая способна управлять приложением Android, но не содержит в себе ничто из технологии Google.

И взломать ее, как утверждается, будет гораздо проще, чем операционную систему, разрабатываемую американской стороной. Судя по информации источника газеты Financial Times, представители Google полагают, что приостановка сотрудничества с компанией Huawei чревата для Соединенных Штатов Америки подрывом их национальной безопасности вследствие вероятности появления двух операционных систем Android — оригинальной версии и гибридной версии.

17 мая американское министерство торговли внесло компанию Huawei в «черный список» из-за угрозы национальной безопасности. После этого Google отключила китайскому технологическому гиганту доступ к обновлениям мобильной операционной системы Android, которой оснащены смартфоны его производства. Позже Google заявила, что обновления для устройств Huawei будут доступны в течение ближайших 90 дней по условиям временной лицензии, выданной 20 мая американскими властями.

Ранее российская газета «Известия» в материале под названием «Эксперты рассказали о влиянии запрета США на продажи Huawei в России» процитировала следующее высказывание Кирилла Чувилина, доцента кафедры МОУ и старшего преподавателя кафедры высшей математики МФТИ, по этому поводу: «Huawei своевременно начала работать над собственной ОС (операционной системой), которую смогут использовать, если потребуется. В России идут работы над отечественной ОС (операционной системой) «Аврора». Это удобно для того, чтобы, по крайней мере, российские корпоративные заказчики не столкнулись с внезапными запретами».

***

© ZONAkz, 2019г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.