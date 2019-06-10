Сетевые СМИ о заботах нового правительства РК

«100 дней Аскара Мамина: первые итоги» — Сразу стоит отметить, что на первом же заседании нового кабмина Мамин поставил цель стать правительством реальных дел. Премьер-министр сделал выводы из отставки своего предшественника. Повышение благосостояния и качества жизни населения – теперь его главные приоритеты.

Также необходимо указать, что за столь небольшой отрезок времени новый премьер успел зарекомендовать себя как управленец, нацеленный на результат. Учитывая его предыдущий опыт работы, Мамин быстро взял бразды правления в свои руки и активно приступил к исполнению новых обязанностей.

«С начала года новое правительство набрало высокую динамику работы по большому спектру вопросов, которые копились годами. На их решение зачастую не хватало политической воли и умения организовать деятельность. В первую очередь, это касается социальной сферы», — считает политолог Данияр АШИМБАЕВ.

По его словам, предыдущее правительство мало уделяло внимания вопросам улучшения социального положения граждан. Новый кабмин учел эту ошибку.

По мнению политолога, здесь необходимо учитывать опыт работы нового премьера. Он прошел хорошую школу как госуправления, так и нацкомпаниями. Мамин – это человек умеющий принимать решения. И что не менее важно, добиваться их исполнения.

«Лучше дать возможность правительству поработать, так как в силу набранного темпа деятельности по всем отраслям экономики, кабмин является надежным тылом президента. У нового главы государства после инаугурации будет большой фронт работы по переформатированию новой президентской власти, переназначению акимов. В этих условиях президенту было бы выгоднее оставить правительство заниматься вопросами оперативного управления экономикой, социального развития, модернизацией», — считает эксперт.

«100 дней Аскара Мамина: полет нормальный» — Сейчас правительству работать чуть ли не тяжелее всех прежних, считает политолог Талгат КАЛИЕВ. Нынешний состав кабмина появился в непростые времена.

Нынешнее правительство политолог назвал «историческим» в первую очередь потому что пришел он «в момент развертывания признаков социального кризиса».

Уникальность ситуации даже не в жесткой отставке прежнего правительства, главное оказалось в другом — Назначив новый кабинет министров, неожиданно для всех в отставку подал сам Нурсултан Назарбаев, уступив кресло спикеру сената Касым-Жомарту Токаеву. Определенно, это событие можно расценивать как мощнейший стресс для всей властной вертикали и тем более для руководителей ветвей власти

Которым в этот момент важно сохранить устойчивость системы и обеспечить бесперебойность работы госаппарата, сохранение здоровой морально-психологической атмосферы. Наверняка непросто было неопытному кабмину обеспечивать слаженную работу в сложнейших условиях, — напомнил политолог.

Кроме того, электоральная кампания также выпала на этот срок — И, кстати, этот кабинет министров станет первым, который не уходит в отставку перед вновь избранным президентом, но обязан сложить полномочия перед новым парламентом, — добавил Калиев. Политолог подчеркнул, что «вся стодневка прошла в исключительных и беспрецедентных условиях».

«100 дней Мамина» — Два с половиной года ныне премьер-министр страны Аскар МАМИН трудился на посту заместителя. Поводом для его повышения стали «несправившиеся с задачами» чиновники. «Считаю, что правительство должно уйти в отставку. Новое правительство должно выработать действенные шаги по повышению уровня жизни, стимулированию экономики, реализации стратегических задач«, — заявил тогда Нурсултан НАЗАРБАЕВ в бытность президента страны.

В первую очередь, новый глава Правительства поручил незамедлительно приступить к повышению доходов и обеспечению жильем многодетных семей, модернизации здравоохранения, образования и социнфраструктуры. «Правительству необходимо развернуть масштабную работу по социальной поддержке нуждающихся граждан. Не должно быть бюрократии и формализма», — отметил тогда Мамин.

— машиностроение сделать одним из драйверов индустриализации, а туризм и электронную торговлю — драйвером экономики.

— обеспечить соцподдержку молодых врачей, снизить нагрузку на врачей общей практики и принять документ в течение месяца. «Это позволит укрепить здоровье казахстанцев, повысить качество жизни, ее продолжительности. В данном контексте особенно важной является проблема перегруженности врачей и дефицит», — сказал глава Кабмина уже в начале апреля.

— принял непосредственное участие в обсуждении с главами дипмиссий США, Великобритании, Канады и ЕС по улучшению инвестклимата Казахстана. «То, что премьер-министра Казахстана принимает участие — отличный сигнал для инвесторов!», — отметил директор Американской торговой палаты.

— «Вводим усиленный режим работы», — наказал глава Правительства администрации Туркестана в апреле, поручив обеспечить переход строительных работ на круглосуточный режим.

Отметим, что премьер следит не только за вопросами экономической политики, межгосударственного сотрудничества и управлениями госактивом, но и за артистами страны и модой. К примеру, во время рабочего визита в Шымкент Мамин привлек внимание казахстанцев к выбору обуви для своего гардероба — черные туфли местного производства за 12 тыс. тенге. А в кулуарах Астанинского экономического форума был замечен в беседе с юным казахстанским талантом Ержаном Максимом. На встрече в преддверии пересмотра финальных результатов проекта «Голос. Дети», Мамин дал свое премьерское напутствие.

Петр СВОИК – «Сто дней правительства: курс — на инвестиции» — Что самое главное стоило бы сказать про нынешнее правительство — это то, что оно, пожалуй, первым за последние 30 лет оказалось — в силу президентского транзита — предоставленным самому себе. Да, переформирование состава министров и назначение премьером Аскара МАМИНА тоже было частью транзита, но факт налицо: возможность самостоятельного принятия решений вместе со всей вытекающей ответственностью в этот транзитный период высока как никогда.

По измененной (перед транзитом) Конституции правительство слагает с себя полномочия перед вновь избранным парламентом, поэтому, если даже после досрочных выборов главы государства последует и досрочное переизбрание мажилиса, время показать себя и заработать право на продолжение вполне еще есть.

Вообще, основная задача любого правительства — обеспечивать поддержание существующего порядка: чтобы бюджет планировался и исполнялся как положено, поезда ходили, самолеты летали, в магазинах были продукты, а в домах свет и вода. И добавлять какой-то процент роста к этой базе.

Нынешний год — последний во второй пятилетке форсированного индустриально-инвестиционного развития (ФИИР), поэтому и пробный камень для отработавшего 100 дней правительства, и дело его дальнейшей чести — дать объективный анализ достигнутого и недостигнутого и составить такой следующий план, который действительно поведет вперед.

Резюмируя, можно сказать: правительство Аскара Мамина ориентировано на обеспечение практических результатов. Об этом говорит и особое внимание премьера, которое он уделяет вопросам проектного офиса правительства, полностью пересмотрев подходы к организации его работы. Это позволяет премьеру держать на личном контроле решение наиболее важных задач для социально-экономического развития.

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