Астана. 10 июня. КазТАГ – Град и усиление ветра ожидаются во вторник в трех областях Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«9 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, град, шквал. Ветер северо-западный местами 15-20 метров в секунду. В Петропавловске 9 июня ожидается гроза, шквал. Ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — говорится в распространенном в понедельник штормовом предупреждении.

В Жамбылской области 9 июня местами ожидается ветер юго-западный, западный 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду. Местами ожидаются гроза, шквал, град. В Таразе 9 июня ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду, днем временами 25 метров в секунду. Ночью и утром ожидаются гроза, шквал, град. Вероятность шторма оценивается в 85-90%.

«9 июня в Костанайской области ожидается местами гроза. Ветер северо-западный ночью местами, днем порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае 9 июня ожидается ветер северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили синоптики.