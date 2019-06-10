«Еxit poll Института «Қоғамдық пікір»: за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 70,13% избирателей». «Почему в электоральный период множится количество идиотов в стране?». «Псевдооппозиционеры сидят в Европе, пьют кофе в кафе и нагло провоцируют наш народ»

Сетевой Казахстан 10 июня 2019г.

KAZPRAVDA . KZ . «Еxit poll Института «Қоғамдық пікір»: за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 70,13% избирателей» — Об этом на брифинге в СЦК сообщила председатель совета Института «Қоғамдық пікір» (Общественное мнение), магистр социологии Айнур МАЖИТОВА — Голоса избирателей распределились следующим образом: Жамбыл Ахметбеков — 3,86%, Дания Еспаева — 5,32%, Амиржан Косанов — 15,39%, Толеутай Рахимбеков — 3,03%, Амангелды Таспихов — 1,41%, Касым-Жомарт Токаев — 70,13%, Садыбек Тугел — 0,86.

«Порядка 70% казахстанцев проголосовали за Касым-Жомарта Токаева – данные Еxit poll НИЦ «Молодежь»» — Об этом сообщил на брифинге директор ТОО «Научно-исследовательский центр «Молодежь» Талгат КАЛИЕВ — Результат опроса: Жамбыл Ахметбеков набрал 3,116 % голосов, Дания Еспаева – 4,78 %, Амиржан Косанов – 14,96 %, Толеутай Рахимбеков – 2,71 %, Амангельды Таспихов – 2,63 %, Касым-Жомарт Токаев – 69,94 %, Садибек Тугел – 1,92 %.

«Вместе идти вперед» — Результаты exit poll Касым-Жомарт ТОКАЕВ встретил вместе со своим штабом в Центральном аппарате партии «Nur Otan» — Я рад тому, что предвыборная кампания носила цивилизованный характер, была спокойной. По сути дела, это была конкуренция предвыборных программ. Это говорит о том, что уровень политической культуры у нас в Казахстане серьезно вырос. Впереди у нас очень большая работа. Ситуация в стране изменилась так же, как и ситуация во всем мире. Мы стали объектом влияния международных турбулентных процессов. Казахстан, будучи частью мирового сообщества, ощущает на себе то, что происходит за его пределами. Мы должны быть вместе, чтобы работать на будущее Казахстана.

ZAKON . KZ . «Зарубежные провокаторы подрывают нашу независимость» — Амиржан КОСАНОВ после оглашения результатов Exit Poll сделал заявление по митингам, прошедшим в день выборов президента в Алматы и Нур-Султане — Сегодня в Алматы и Нур-Султане по призыву беглых псевдо оппозиционеров из-за рубежа пошли митинговать сторонники идеи о бойкотировании выборов. Эти акции проходят в день выборов, они несанкционированные и вызывают резонанс, наши соответствующие органы ясно проявили свою позицию. Что я хочу сказать о митингах. Во-первых, сейчас Казахстан стоит перед большим и ответственным этапом. Псевдооппозиционеры сидят в Европе, пьют кофе в кафе и нагло провоцируют наш народ, толкают молодежь под огонь. Это очень мерзко с их стороны. Они обманывают нашу молодежь своими псевдо демократическими идеями… Пришло время работать в интересах государства, независимости и демократии, справедливого общества. Оппозиция должна требовать равноправного диалога с властью. А сегодняшние провокации ради провокации не приносят никакой пользы для развития общества.

AZATTYQ . ORG . Петр ТРОЦЕНКО – ««Отпустите, я журналист», или Шестые президентские выборы в Алматы» — Корреспондент Азаттыка рассказывает, как начал день с репортажа о голосовании на президентских выборах, а продолжил очевидцем несанкционированного митинга и против воли съездил с другими задержанными в отделение полиции.

CAMONITOR . KZ . Асель ОМИРБЕК – ««Хлеба и зрелищ»! Как дожить до выборов и не сойти с ума?» — «Почему в электоральный период множится количество идиотов в стране?» Таким вопросом на своей странице в «Фейсбуке» задался один из наших постоянных экспертов и, как кажется, не зря. Казахстан накануне выборов действительно стал напоминать то цирк с конями, то цирк в огнях… Жаль, что электоральная кампания подходит к концу. Клоуны, конечно, как всегда, останутся. Но от них уже будет мало толку, цирк-то все равно уедет. А ведь «есть радость в сумасшествии самом», как говорил известный поэт…

«Что казахам следует изменить в себе, чтобы стать передовой нацией?» — Уже много лет мы говорим самим себе, что казахи должны стать цивилизованной и конкурентоспособной нацией, однако не только не следуем этой установке, но и движемся, скорее, в обратном направлении. Вместо следования демократическим ценностям раболепствуем перед теми, кто богаче и сильнее. Вместо того чтобы повышать свою правовую культуру, пытаемся решить проблемы через «агашек» и прочие каналы родственных и личных связей. Вместо повышения образовательного и культурного уровня все глубже погружаемся в мракобесие. Можно, конечно, во всем винить «систему», которая якобы сделала нас такими. Но разве она не является отражением того, какие мы есть? Не пора ли наконец-то разобраться в себе и начать избавляться от тех черт национального характера, которые мешают нам двигаться вперед?

REZONANS . KZ . «Без бумажки ты… букашка?» — Министерство образования и науки РК все чаще становится объектом критики, а то и антикоррупционных расследований. Критикуют его в основном за постоянные реформы, порой откровенно не сообразующиеся со здравым смыслом. А причиной расследований становятся финансовые нарушения, происходящие при реализации этих странных реформ.

TOTAL . KZ . «НБ РК: все банки располагают необходимыми запасами валюты» — В Национальном банке Казахстана прокомментировали распространение информации в соцсетях об оттоках депозитов, отказах банков выдавать деньги, недостаточности валюты в отделениях банков — «Все банки располагают необходимыми запасами валюты, территориальные филиалы Национального банка в плановом режиме обеспечивают банки наличной национальной и иностранной валютой. Депозитная база стабильна, услуги клиентам банков оказываются в полном объеме. Национальный банк Казахстана по всем фактам распространения заведомо ложной информации обратился в правоохранительные органы с целью выявления авторов и распространителей».

365 INFO . KZ . «АЭС в Казахстане не появится» — Впервые про АЭС в Казахстане заговорили еще в 1997 году. С тех пор к этой теме периодически возвращаются, и каждый раз это приводит к оживленным спорам в обществе. И почему-то об этом каждый раз говорят как чуть ли не о свершившемся факте. Хотя дальше предложений дело пока не зашло и даже положительного ответа власти не дали. И даже если вдруг дадут, впереди еще длинные переговоры. И еще неизвестно, увенчаются ли они успехом. В ближайшее время атомная станция не появится точно. А возможно, и никогда. Проект этот рискованный и дорогостоящий.

«Почему химический парк «Тараз» напоминает «черную дыру» в бюджете?» — На развитие специальной экономической зоны «Химический парк «Тараз» из госбюджета потрачено 27 млрд тенге. Однако пока экономический «выхлоп» от начинания равен нулю. По мнению отечественных экономистов, проблема имеет системный характер.

KURSIV . KZ . «Казахстанские экономисты развеивают мифы о ВТО» — «Курсив» выяснил, почему со стороны владельцев крупного бизнеса все чаще звучат разговоры о возможном провале программы импортозамещения после вступления Казахстана в ВТО… Главный научный сотрудник института стратегических исследований при президенте РК Вячеслав ДОДОНОВ, напротив, считает, что ВТО не противоречит программам импортозамещения. Это нормальная национальная промышленная политика большинства экономик развитых стран, уверен он. Тем более, в рамках договоров с недропользователями (ОСРП) и нового Кодекса недропользования есть нормативы по местному содержанию — «Казахстан не вступал в ВТО так безоглядно, как это сделали некоторые другие страны. Например, Кыргызстан, который стал ее членом на условии развитой страны. Там есть лазейки, которые позволяют отстаивать свои интересы».

«Лишь треть торгового оборота в Алматы приходится на долю цивилизованного рынка» — Последние тенденции рынка коммерческой недвижимости Казахстана – это рост свободных площадей за счет увеличения предложения новых и освобождения старых помещений, выбор арендаторами офисов из соотношения «цена – качество» и соответственное снижение ставок по аренде.

TIME . KZ . «Что ещё мы должны сделать для вас?..» — В Алматы многодетные матери едва не схлестнулись между собой врукопашную. Поводом послужили непомерные, по мнению большинства женщин, аппетиты их оппонентов. Причем произошел весь этот сыр-бор не где-нибудь, а в пресс-центре Казахстанского международного бюро по правам человека и соблюдению законности (КМБПЧиСЗ).

«Улётные доводы» — Почему подал в отставку глава управления по расследованию авиапроисшествий? На минувшей неделе в соцсетях и мессенджерах была распространена сводка о происшествии в столице: якобы высокопоставленный чиновник Нурлан ЖУМАСУЛТАНОВ, возглавлявший на тот момент управление по расследованию авиационных происшествий и инцидентов (УРАПИ) Министерства индустрии и инфраструктурного развития, избил своего подчиненного Асылбека КЕТЕБАЕВА. Тот написал заявление в полицию, и Жумасултанову пришлось уволиться. Наш корреспондент позвонил теперь уже экс-руководителю УРАПИ, чтобы проверить эту информацию — Уволился — правда. Конфликт тоже имел место быть.

«СЭР был не уполномочен?» — В Караганде вынесли весьма странный оправдательный приговор. В шахтерской столице тихо случилась самая настоящая судебная сенсация: местная Фемида одним махом оправдала аж 11 человек! Но это не единственная удивительная новость. Если верить приговору Октябрьского райсуда, сотрудники службы экономических расследований (СЭР) комитета госдоходов Минфина не имели полномочий выводить на чистую воду уклонистов от уплаты налогов и выписывающих фиктивные счета-фактуры “обнальщиков”.

CARAVAN . KZ . «Кто летает на казахстанских истребителях?» — Перед взлетом не снимать, в день рождения не летать, с приказом об отпуске к самолету даже не приближаться. В уставе военных летчиков об этих правилах не сказано ни слова, но каждое из них пилоты чтут, на каких бы машинах они ни летали. Вот уже полгода, как в Казахстане сформирована целая эскадрилья из новейших истребителей поколения 4++ Су-30СМ. Эти самолеты сверхманевренны, могут вести огонь и по воздушным, и по наземным целям одновременно. Все 12 новеньких истребителей базируются на авиабазе под Талдыкорганом: они охраняют южные рубежи не только Казахстана, но и всех стран ОДКБ. До конца года согласно контракту с российским заводом “Иркут” к нам прилетят еще 8 Су-30СМ, они разместятся в Шымкенте. Пока же министерство обороны РК решило показать журналистам работу талдыкорганской эскадрильи.

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