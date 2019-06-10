Алматы. 10 июня. КазТАГ – Мадина Алимханова/Амир Касенов. Новая волна задержаний началась в Алматы, мать задержанного прохожего упала в обморок, передает корреспондент агентства.

Прямо сейчас в районе Старой площади силовики задерживают граждан, в числе тех, кого полиция увидит в свои автобусы, есть простые прохожие. Мать одного из прохожих, которого задержали, когда она шла с ним, начала спрашивать у полицейских, за что задержали ее сына, объясняя, что они просто шли по своим делам, в этот момент ей стало плохо и она потеряла сознание. Сейчас она в сознании, но еще не может подняться. Ей пытаются помочь неравнодушные горожане. Скорая еще не приехала.

«Всех не пересажаете», — кричат женщины силовикам, пытаясь при этом привести в чувство потерявшую сознание пожилую женщину.

В Старой площади вторые сутки сохраняется полицейское оцепление – силовики выстроились в цепочку вдоль улиц Толе би, Панфилова и Абылай хана рядом с Казахстанско-британским университетом (КБТУ). Также оцеплен парк. Сообщается о большом количестве полицейских на алматинском Арбате. В числе тех, кто находятся в районе Старой площади – полицейские, бойцы СОБРа, а также люди в военных камуфляжах. Также там находится большое количество полицейских автобусов. На месте присутствует руководство департамента полиции Алматы.

На момент подготовки данного материала полиция задержала около 10 человек, в том числе одну девушку.