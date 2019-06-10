Известный айтыскер Ринат Заитов призвал своих поклонников расходиться по домам

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Алматы. 10 июня. КазТАГ — Известный казахстанский айтыскер Ринат Заитов призвал своих поклонников расходиться по домам, передает корреспондент агентства.

«Дорогие братья, алматинцы! Не о чем беспокоиться. Я прошу, чтобы вы все пошли домой. Причина – я не хочу брать на себя ни одну каплю крови казахов, братья. Ни на кого нет обид, жалоб. Я скоро собираюсь пойти домой. Вы тоже идите к себе домой, братья», — заявил Заитов на видео, распространившееся в соцсети в понедельник.

Ранее сообщалось, что казахский акын, поэт-импровизатор Ринат Заитов заявил о создании своей партии. Позднее его задержали.

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