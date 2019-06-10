Окончательные итоги явки избирателей на выборах президента Казахстана назвали в ЦИК

Нур-Султан. 10 июня. КазТАГ — Окончательные итоги явки избирателей на выборах президента Казахстана назвали в Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РК, передает корреспондент агентства.

«По республике голосование на участках закончилось в 20.00 и лишь в пяти регионах Западного Казахстана оно было завершено в 21.00 в связи с разницей во времени. В 22.20 состоялось заседание Центризбиркома об итогах явки избирателей в день голосования. Согласно данным, представленным областными, городов республиканского значения, столицы избирательными комиссиями 9 июня 2019 года избирательные бюллетени получили 77,4% от общего количества избирателей, включенных в списки», — говорится в сообщении в понедельник.

В частности, по данным ЦИК РК, в Акмолинской области проголосовали 83,4% избирателей, Актюбинской области – 84,9%, Алматинской области – 89%, Атырауской области – 71,2%, Восточно-Казахстанской области – 84,9%, Жамбылской области – 81,3%, Западно-Казахстанской области – 66,3%, Карагандинской области – 77,3%, Костанайской области – 84,1%, Кызылординской области – 81,6%, Мангистауской области – 68,9%, Павлодарской области – 81,2%, Северо-Казахстанской области – 79,8%, Туркестанской области – 84,8%, в Алматы – 52,2%, Шымкенте – 67,6% и Нур-Султане – 68,9%.

Напомним, 9 июня в Казахстане состоялись президентские выборы.