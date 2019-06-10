Крупную партию казахстанской колбасы признали потенциально опасной в России

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Алматы. 10 июня. КазТАГ – Крупную партию казахстанской колбасы признали потенциально опасной в России, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«Житель Республики Казахстан 9 июня в 00.40 пытался ввезти тонну колбасы без ветеринарных сопроводительных документов и ветсертификата таможенного союза №2. Машина следовала из города Костанай Костанайской области Республики Казахстан в город Учалы Республика Башкортостан. В соответствии с требованиями законодательства ЕАЭС, продукция без документов признана потенциально опасной и запрещена к ввозу в Россию», — говорится в сообщении в понедельник.

Отмечается, что казахстанца привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ.

«Машину под контролем сотрудников Россельхознадзора вернули на сопредельную территорию», — добавили в российском ведомстве.

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