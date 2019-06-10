Астана. 10 июня. КазТАГ – Представлен прогноз погоды на вторник-четверг по Нур-Султану, Алматы и Шымкенту, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды по городу Нур-Султан. На 11 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +11+13, днем +25+27. На 12 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-западный, западный 7-12 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +22+24. На 13 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный, юго-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +26+28», — говорится в сообщении в понедельник.

В Алматы 11 июня переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура ночью +11+13, днем +21+23. 12 июня переменная облачность, временами дождь, гроза, днем возможен град. Ветер 3-8, при грозе порывы 13 метров в секунду. Температура ночью +10+12, днем +21+23. 13 июня переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +12+14, днем +24+26.

«Прогноз погоды по городу Шымкент. На 11 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +11+13, днем +25+27. На 12 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер западный, юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +12+14, днем +30+32. На 13 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +33+35», — добавили синоптики.