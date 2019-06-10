Астана. 10 июня. КазТАГ – Непрекращающиеся дожди продолжатся в ближайшие трое суток в Казахстане, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Непрекращающиеся дожди в Казахстане, исключая западные области, связаны с влиянием высотной барической ложбиной, по который влажный и прохладный тропосферный воздух поступает с районов Баренцева моря и Северного Урала. И очередная порция такого воздуха будет поступать в предстоящие трое суток в республику, а поэтому и изменений в погоде пока не ожидается», — говорится в распространенном в понедельник прогнозе погоды на 11-13 июня.

Согласно прогнозу, по-прежнему на большей части территории ожидается неустойчивая погода с кратковременными дождями и грозами, на юго-востоке республики в горных и предгорных районах сильные дожди.

«Температура воздуха сохранится ниже средних многолетних значений на 3-5 градусов. Лишь на западе и юго-западе под влиянием поля повышенного атмосферного давления без осадков и жарко, днем воздух будет прогреваться до +30+38», — сказано в сообщении.

Также в «Казгидромете» распространили штормовое предупреждение еще по двум областям.

«11-12 июня в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. Днем 11, сутки 12 июня местами ожидается гроза, шквал. Ветер северо-западный, западный местами 15-20 м/с, днем 12 июня порывы 23 метров в секунду. В Петропавловске днем 11, сутки 12 июня ожидается гроза, шквал. Ветер северо-западный, западный порывы 15-20 метров в секунду», — говорится в штормовом предупреждении.

Вероятность шторма оценивается в 90-95%.

«11 июня в Акмолинской области местами ожидаются гроза, днем шквал, град. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — добавили синоптики.