Амирова уволена с поста замглавы КГА и связывает это с созданием Авиадминистрации РК

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Тоты Амирова уволена с поста заместителя председателя комитета гражданской авиации (КГА) министерства индустрии и инфраструктурного развития и связывает это с созданием Авиационной администрации Казахстана, передает корреспондент агентства.

«Не знаю радоваться или огорчаться, но мне вручили приказ об увольнении, подписанный ИО председателя КГА (Айбеком – КазТАГ) Альжановым (сын депутата Каракен К.А). Я сама заявление не подавала, у меня нет никаких выговоров и взысканий, но по указанию министра Скляра (Романа – КазТАГ), замминистра Камалиева (Берика – КазТАГ) и председателя КГА Ластаева (Талгата – КазТАГ), несколько сотрудников министерства устроили «37 год» и в мое отсутствие приписали мне задержку рейса на 25 минут, которое якобы произошло восемь месяцев назад, на основании записи неизвестного голоса в интернете», — сообщила Амирова во вторник на своей странице в социальной сети.

Она назвала возможную причину своего увольнения.

«Этот беспредел устроен из-за того, что мы создали новую структуру «Авиационная администрация Казахстана», где должны работать только авиационные профессионалы. А теперь туда рвутся за хорошую оплату опять не авиаспецы из птицефабрик и других отраслей, которые удобны для руководства и будут подписывать все, что потребуют. Могу сказать, что я работала честно, не давала разворовывать госсобственность и моя совесть чиста», — заключила Амирова.

Напомним, 1 мая МИА КазТАГ сообщало о том, что АО «Авиационная администрация Казахстана» официально может начать работу в качестве уполномоченной организации в сфере гражданской авиации с 1 августа 2019 года.

Еще раньше – 26 января агентство сообщало, что порядка 300 воздушных судов в Казахстане летали с просроченными сертификатами летной годности, из них свыше 200 самолетов вообще не состояли на учете. Тогда из письма прежнего генерального прокурора Кайрата Кожамжарова на имя бывшего премьер-министра Бакытжана Сагинтаева следовало, что РГП «Казаэронавигация» на фоне отказывающего и устаревшего оборудования купило 38 квартир в Астане. Кроме того, сообщалось, что авиатопливо в Астане и Алматы стоит дороже, чем в Лондоне, Москве, Дубае и Гонконге. Причиной тому были названы зависимость от российских поставщиков, а также «бурная деятельность посредников, перепродающих керосин проявляющим пассивность в этом вопросе авиакомпаниям с 20-30%-й наценкой».

Вместе с тем стало известно, что в надзорном органе недовольны качеством расследования авиапроисшествий. В частности, отменены результаты расследования инцидента со съехавшим с полосы самолетом Boing-767 авиакомпании Air Astana в 2017 году в Алматы. Отмечалось, что следствие по данному делу будет возобновлено в новом составе комиссии.

Отдельной критике подвергся тогда и кадровый состав в сфере гражданской авиации. Отмечалось наличие в рядах авиаторов большого количества непрофессионалов, бывших работников птицефабрик, которых упомянула 11 июня Амирова.