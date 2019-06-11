Установлена цена по встречным поставкам газа в 2019 году из Карачаганака между РК и РФ за декабрь 2018 года

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Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Установлена цена по встречным поставкам газа в 2019 году из Карачаганака между Казахстаном и Россией за декабрь 2018 года, сообщается в постановлении правительства.

«Установить цену газа в размере 3 932 российских рублей за 1000 кубических метров по сделке, заключаемой между ТОО «КазРосГаз» и уполномоченной публичным акционерным обществом «Газпром» организацией – GAZPROM Schweiz AG, при реализации переработанного газа Карачаганакского месторождения на экспорт в 2019 году путем обеспечения встречной поставки в объеме 98 210 824 кубических метра на условиях DAP граница Республика Казахстан/Российская Федерация, газоизмерительная станция «Александров Гай» в целях возмещения объемов российского газа, поставленных в декабре 2018 года для газоснабжения внутреннего рынка Республики Казахстан», — говорится в постановлении правительства во вторник.

1 российский рубль = Т5,99.

Напомним, планируемые цены по встречным поставкам газа из Карачаганака МИА КазТАГ называло еще 28 февраля. Тогда приводилось объяснение министра энергетики Каната Бозумбаева, который пояснял, что «несогласование проекта приведет к прекращению обменных операций по поставке импортного газа и необходимости приобретения газа потребителям Республики Казахстан по рыночным ценам, что повлечет за собой риски неблагоприятных социально-экономических последствий».

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