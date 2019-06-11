Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Часть земель трех лесхозов могут отдать под газопровод «Казахстан–Китай» в Алматинской области, сообщается в проекте постановления правительства.

«Перевести земельные участки общей площадью 3,1463 га из категории земель лесного фонда КГУ «Шелекского лесного хозяйства», «Уйгурского лесного хозяйства» и «Жаркентского лесного хозяйства» ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Алматинской области» в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения согласно приложению к настоящему постановлению. Акиму Алматинской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить предоставление ТОО «Азиатский Газопровод» земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления для обслуживания наземных объектов нитки «С» магистрального газопровода «Казахстан–Китай», — говорится в документе.

Как пояснили разработчики, при реализации проекта ТОО «Азиатский Газопровод» должно возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, а также потери древесины.

Проект постановления вынесен на публичное обсуждение до 24 июня.