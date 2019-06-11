Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Часть земель лесного фонда изъяли в Карагандинской области под строительство развязок, сообщается в постановлении правительства.

«Перевести следующие земельные участки из категории земель лесного фонда в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения, согласно приложению к настоящему постановлению, для строительства новых транспортных развязок: 1) из земель КГУ «Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира» управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области площадью 13,6248 га», — говорится в представленном во вторник документе.

Из земель КГУ «Темиртауское хозяйство по охране лесов и животного мира» изъято два участка площадью 5,53 га и 50,2174 га.

«Акиму Карагандинской области в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить предоставление РГУ «Комитет автомобильных дорог министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан» земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления, для строительства новых транспортных развязок», — сказано в постановлении.