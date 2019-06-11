Две компании задействуют в строительстве Национального научного онкоцентра в Нур-Султане

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Две компании задействуют в строительстве Национального научного онкологического центра в Нур-Султане, сообщается в постановлении правительства.

«Определить лица, у которых будут приобретаться работы и услуги в рамках строительства Национального научного онкологического центра в городе Нур-Султане, согласно приложению к настоящему постановлению», — говорится в представленном во вторник документе.

Из приложения следует, что строительно-монтажные работы будет выполнять компания B&A Сontractors SA, а инжиниринговые услуги по управлению проектом (в том числе технический надзор) – ТОО «Делойт ТСФ».