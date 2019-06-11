Штрафовать за отказ принимать оплату карточками и неприменение кассовых аппаратов намерены в РК

Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Штрафовать за отказ принимать оплату карточками и неприменение кассовых аппаратов намерены в Казахстане, передает корреспондент агентства.

«В КоАП РК (…) в статье 194: часть первую изложить в следующей редакции: «1. Отказ в принятии платежей и (или) переводов с использованием платежных карточек индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом, обязанным принимать их при осуществлении деятельности (выполнении работ, оказании услуг) на территории Республики Казахстан, – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства – в размере 10, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 50 месячных расчетных показателей (МРП)», — говорится в представленном во вторник проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения».

В действующем законодательстве за отказ принимать оплату платежными картами предусмотрено лишь предупреждение. Ожидается, что поправки, в случае принятия, будут введены в действие с 1 января 2020 года.

«Индивидуальные предприниматели при осуществлении видов деятельности, за исключением находящихся в местах отсутствия сети телекоммуникаций общего пользования, обязаны обеспечить установку и применение в местах осуществления своей деятельности оборудования (устройства) для приема платежей с использованием платежных карточек. Таким образом, потребители товаров и услуг вправе выбрать способы оплаты наличными или безналичным расчетом», — пояснили разработчики поправки.

По их словам, указанной поправкой расширен круг лиц, которые должны использовать оборудования для приема платежей.

«Отсутствие оборудования, предназначенного для принятия платежей безналичным расчетом, позволяет сокрытию дохода и увеличению теневой экономики. Повсеместное использование оборудования для приема платежей способствует увеличению поступлений в бюджет, следовательно, появится возможность большего объема финансирования социально значимых вопросов. Вместе с тем, отмечаем, что повсеместное использование платежных карточек позволит сохранить в целостности и сохранности денежные средства в случае утери или кражи платежной карточки», — сказано в обосновании к поправке.

В частности, поясняется, что в случае наступления подобных случаев карточку можно заблокировать.

«Учитывая, что ответственность за отсутствие оборудования для принятия платежей слишком мягкая, отдельные индивидуальные предприниматели и юридические лица не выполняют требования законодательства. Таким образом, полагаем, что в целях защиты прав потребителей и усиления общественного контроля необходимо заменить административное взыскание в виде предупреждения на штрафы», — отметили разработчики.

Ужесточить наказание планируют и за отсутствие платежных терминалов, за что сейчас тоже предусмотрено лишь предупреждение.

«В статье 195 (КоАП РК – КазТАГ) часть первую изложить в следующей редакции: «1. Отсутствие у индивидуального предпринимателя или юридического лица, обязанного принимать платежи с использованием платежных карточек, при осуществлении деятельности (выполнении работ, оказании услуг) на территории Республики Казахстан, оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек, – влечет штраф на субъектов малого предпринимательства в размере 10, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 30, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 40 МРП», — сказано в документе.

Заменить предупреждение на штраф намерены и за неприменение контрольно-кассовых машин.

«Проект закона способствует созданию благоприятной бизнес-среды и инвестиционного климата путем совершенствования налоговой политики и налогового администрирования, упрощению процедуры уплаты налогов для физических лиц и предпринимателей, расширению налогооблагаемой базы, упрощению порядка ведения бизнеса, привлечению и осуществлению инвестиций в Республике Казахстан», — уточнил в пояснительной записке к пакету поправок министр национальной экономики Руслан Даленов.

Законопроект вынесен на публичное обсуждение до 25 июня.