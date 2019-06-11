Курс доллара продолжил снижение в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 11 июня. КазТАГ – Курс доллара США относительно данных за понедельник во вторник продолжил снижение в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т383,2, а продажи – Т384,9.

В Алматы $1 в пунктах обмена валют покупают в среднем по Т383,7, а продают по Т385,3.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в обменниках составляет Т383,5, а продажи – Т385,5.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на вторник, составляет Т383,04.