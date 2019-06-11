Алматы. 11 июня. КазТАГ — Задержание известного айтыскера Рината Заитова прокомментировали в полиции Алматы, передает корреспондент агентства.

«Гр. Заитов Р. доставлен в полицию Алматы за участие в несанкционированном митинге, имевший место вчера во второй половине дня в Алатауском районе города. После проведения праворазъяснительной беседы гр. Заитов Р. был отпущен домой. Спустя некоторое время перед зданием департамента полиции (ДП) собрались граждане, пожелавшие встречи с гражданином Заитовым Р. Они были информированы о том, что последний находится дома, но расходиться собравшиеся не пожелали», — сообщили в пресс-службе ДП Алматы во вторник.

В полиции утверждают, что, чувствуя ответственность за возможные дальнейшие действия собравшихся, которые могли перерасти в массовые беспорядки, гр. Заитов Р. по требованию правоохранительных органов был доставлен к месту сбора и выступил перед ними, призвав не нарушать закон и выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов.

«Данный факт находится на контроле органов прокуратуры», — резюмировали в ДП Алматы.

Как сообщало МИА «КазТАГ», 10 июня известный казахстанский айтыскер Ринат Заитов заявил о создании своей партии.