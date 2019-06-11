Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ — Неустойчивая погода с дождями и грозами сохранится во вторник на большей части Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется на большей части Казахстана, на западе республики – погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с. Температура днем +25+27, ночью +11+13.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 13 м/с. Днем +21+23, ночью +11+13.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура днем +25+27, ночью +11+13.

В Алматинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, в горах и предгорьях – сильный дождь, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-23 м/с, возможен град. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Жамбылской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются шквал, усиление ветра 15-23 м/с, возможен град. Температура днем +21+26, ночью +10+15.

В Акмолинской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, днем местами – шквал, возможен град. Днем +22+27, ночью +10+15.

В Северо-Казахстанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается туман, днем местами шквал, усиление ветра 15-20 м/с. Температура днем +22+27, ночью +13+18.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем +17+22, ночью +7+12.

В Туркестанской области в горах и предгорьях днем ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +25+30, ночью +8+13.

В Костанайской области днем местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, усиление ветра 15-20 м/с, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +11+16.

В Карагандинской области местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром местами туман, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +18+23, ночью +7+12.

В Павлодарской области ночью местами ожидается туман. Днем +23+28, ночью +8+13.

В Западно-Казахстанской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +30+35, ночью +12+17.

В Атырауской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +31+36, ночью +15+20.

В Актюбинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Температура днем +28+33, ночью +13+18.

В Кызылординской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +13+18.

В Мангистауской области температура днем +33+38, ночью +17+22.

«В ближайшие сутки на реках востока и юго-востока республики ожидается подъем уровня воды в связи с прогнозом дождей. На реках равнинной территории значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.