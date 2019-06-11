Нур-Султан. 11 июня. КазТАГ – Владимир Радионов. Снижение объемов добычи нефти связано с ремонтом на месторождении Кашаган, сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев.

«Объем добычи нефти и конденсата в январе-мае текущего года составил 36,5 млн тонн – это 101% к плану пяти месяцев, или 96,8% к аналогичному периоду 2018 года (план на январь-май 2019 года – 36,13 млн тонн, план 2019 года – 89 млн тонн). Снижение добычи нефти к аналогичному периоду 2018 года связано с плановым ремонтом на Кашагане. С 14 апреля по 19 мая текущего года производство было полностью остановлено. Текущий уровень добычи нефти на Кашагане вышел на уровень 300 тыс. барр. в сутки», — сказал Бозумбаев на заседании правительства во вторник.

При этом он отметил, что текущий годовой план добычи нефти будет выполнен (план на 2019 год – 89 млн тонн, 99% к 2018 году).

Также по итогам пяти месяцев наблюдалось снижение переработки нефти по отношению к плану: было переработано 6,7 млн тонн нефти при плане 6,8 млн тонн.

«Снижение показателей к плану связано с затовариванием бензина. В связи с чем, во избежание полной остановки НПЗ, в период января-апреля были снижены объемы перерабатываемой нефти и остановлены установки каталитического крекинга. При этом внутренний рынок обеспечивался за счет накопленных остатков. С мая объем переработки нефти и производство светлых видов нефтепродуктов на НПЗ осуществляется в соответствии с утвержденным министерством планом», — пояснил Бозумбаев.

Объем производства нефтепродуктов (авиакеросин, дизельное топливо, мазут, бензин) составил 5,07 млн тонн, показав рост на 14% к аналогичному периоду 2018 года.

«В целом ситуация на рынке нефтепродуктов стабильна, дефицита на рынке ГСМ не наблюдается. По состоянию на 5 июня средняя розничная цена на бензин АИ-92 составляет Т148,7, на летнее дизельное топливо – Т192. Вместе с тем наблюдается снижение розничных цен на бензин марки АИ-92. Так, минимальные цены на бензин марки АИ-92 составляют Т139 за 1 л в Западно-Казахстанской области», — подчеркнул глава минэнерго.

Что касается экспорта ГСМ, в июне текущего года Казахстан планируется продать порядка 70 тыс. тонн бензина.