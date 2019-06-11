Алматы. 11 июня. КазТАГ – Полтонны дезинфицирующего средства из Рудного не разрешили ввозить в Россию, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

«10 июня поздно вечером управление Россельхознадзора по Челябинской области на российско–казахстанском участке государственной границы РФ в пункте предварительного уведомления «Бугристое» пресекло попытку незаконного перемещения продукции без документов. Житель Республики Казахстан пытался ввезти 510 кг дезинфицирующего средства (производства город Рудный) без ветеринарных сопроводительных документов и ветсертификата Таможенного союза №3», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Отмечается, что машина следовала из Рудного в Екатеринбург.

«В соответствии с требованиями законодательства ЕАЭС перемещение продукции без документов было признано потенциально опасным. Виновный, гражданин Республики Казахстан, привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 10.8 КоАП РФ. Транспортное средство под контролем сотрудников управления возвращено на сопредельную территорию», — уточнили в Россельхознадзоре.

В российском ведомстве проинформировали, что дезинфицирующее средство «Фармдезин-Амино» – это концентрат, который предназначен для дезинфекции и мытья поверхностей в помещениях, жесткой и мягкой мебели, поверхностей приборов и аппаратов, санитарно-технического оборудования и уборочного инвентаря, предметов ухода за больными, проведения генеральных уборок, дезинфекции стоматологических оттисков, дезинфекции пищевых и медицинских отходов, дезинфекции воздуха и систем вентиляции воздуха способом распыления и много другого.