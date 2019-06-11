Астана. 11 июня. КазТАГ – Представлен прогноз погоды на среду-пятницу по Нур-Султану, Алматы и Шымкенту, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Прогноз погоды по городу Нур-Султан. На 12 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12, днем порывы 15 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +26+28. На 13 июня: переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер западный, северо-западный 9-14, днем порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +26+28. На 14 июня: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, порывы 15-20 метров в секунду. Температура ночью +9+11, днем +15+17», — говорится в распространенном во вторник прогнозе погоды.

В Алматы 12 июня переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура ночью +10+12, днем +21+23. 13 июня переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +12+14, днем +27+29. 14 июня переменная облачность, без осадков. Ветер 0-5 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +30+32.

«Прогноз погоды по городу Шымкент. На 12 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +11+13, днем +28+30. На 13 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +13+15, днем +31+33. На 14 июня: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +31+33», — добавили синоптики.