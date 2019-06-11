Алматы. 11 июня. КазТАГ — Жителям Алматы порекомендовали не парковать машины в определенных районах города в связи с проведением гидравлических испытаний тепловых сетей, передает корреспондент агентства.

«Во время гидравлических испытания тепловых сетей, которые будут проводиться с 03.00 до 07.00 с 11 по 21 июня этого года на территориях шести районов Алматы, горожанам и гостям мегаполиса рекомендуем в местах их проведения соблюдать меры предосторожности и временно воздержаться от парковки автомобилей», — говорится в сообщении ТОО «Алматинские тепловые сети» во вторник.

При этом отмечается, что несмотря на принятые меры обеспечения безопасности, не исключены нештатные ситуации – выход на поверхность воды, пара, частичное разрушение дорожного покрытия.

Как сообщается, всем потребителям, проживающим на указанных территориях, горячее водоснабжение будет полностью сохранено.

График проведения гидравлических испытаний опубликован на сайте ТОО «Алматинские тепловые сети».