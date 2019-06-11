Алматы. 11 июня. КазТАГ — В Алматы по ряду объектов проводят комиссионные осмотры после сообщений о «минировании», сообщает пресс-служба городского департамента полиции (ДП).

«В настоящее время экстренные и оперативные службы города проводят комиссионные осмотры по ряду объектов на территории Алматы, в том числе и судах, после получения сигналов о, якобы, заложенных взрывных устройствах. В рамках алгоритма действия первичного реагирования на такого рода сообщения представителями служб проводятся эвакуация граждан, отвод транспортных средств и поиски взрывных устройств», — говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Как информировали в центре оперативного управления ДП, по нескольким объектам проверочные мероприятии уже завершены, информация о минировании оказалась ложной.

Отметим, что информация о «минировании» нескольких объектов в Алматы и об эвакуации из них распространяется в соцсети.