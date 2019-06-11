В двух районах Алматы ряд домов временно отключат от горячей воды

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Алматы. 11 июня. КазТАГ — В двух районах Алматы ряд домов временно отключат от горячей воды, сообщает пресс-служба ТОО «Алматинские тепловые сети» (АТС).

«Из-за плановых ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных «Аккент», «Жас Канат», «КЭЧ» и «СВК», временно будет ограничена подача горячей воды в ряд жилых домов и иные здания, расположенные на территориях Алатауского и Турксибского районов Алматы», — говорится в сообщении во вторник.

Как уточнили в АТС, отключения продлятся: с 10 по 24 июня – в микрорайонах Жас Канат и Жулдыз-1; с 13 июня по 27 июня – в контуре улиц Монке би – Б. Момышулы – Райымбека – Ф. Онгарсынова; с 13 июня по 4 июля – в контуре улиц Б.Хмельницкого – Дунентаева – Суюнбая – Поддубного.​

«Ремонтные работы котельного оборудования, проводимые в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону, необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период», — резюмируется в сообщении.

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