«Токаев: Моя принципиальная позиция состоит в том, что разные мнения могут существовать, но у нас единая нация». «Косанов: Я – политик, работающий в рамках закона, в правовом поле». «Сатпаев: Страна уже не будет прежней, так как начался транзит общественного сознания»

Сетевой Казахстан 11 июня 2019г.

TIME . KZ . «Народ устал от длинных речей» — Так вчера заявил на пресс-конференции в Акорде новоизбранный президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Глава государства рассказал журналистам о том, что почувствовал, когда узнал об итогах голосования, высказал свое мнение по поводу прошедших 9 июня несанкционированных митингах в Нур-Султане и Алматы, а также поведал, как собирается решать назревшие социальные проблемы. “Народ устал от длинных речей”, — сказал Касым-Жомарт Токаев, отвечая на один из вопросов журналистов. Этот посыл, можно сказать, предопределил формат встречи: президент открыл пресс-конференцию парой фраз и тотчас перешел к вопросам, ответы на которые он давал максимально емко и лаконично — Что касается протестов, которые высказывались со стороны граждан, то в принципиальном плане считаю необходимым предложить форму диалога. Я уже говорил о том, что будет создан комитет общественного доверия, в который войдут представители различных кругов нашего общества и где мы сможем обмениваться мнениями. Моя принципиальная позиция состоит в том, что разные мнения могут существовать, но у нас единая нация. Разные мнения — единая нация.

AZATTYQ . ORG . «Токаев объявлен победителем выборов. Косанов признал итоги» — Касым-Жомарт ТОКАЕВ, ставленник бывшего президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА, победил, по официальным данным, на выборах, омраченных задержаниями сотен людей, которые вышли на протесты. Центральная избирательная комиссия объявила 10 июня, что Токаев набрал 70,76 процента голосов на первых за последние 30 лет выборах нового президента. Кандидат Амиржан КОСАНОВ получил 16,02 процента. Выступая перед журналистами, он признал победу претендента от партии власти. Косанов сказал, что мог бы набрать больше голосов при наличии единой оппозиции и влиятельной политической организации с большим опытом – Я не призываю выходить на улицы. И говорил об этом с самого начала. Я – политик, работающий в рамках закона, в правовом поле. Радикалам, наверное, это не понравится, другим не понравится, но мне нужна стабильность. Мне нужна независимость казахов, – сказал Косанов 10 июня.

««Явные нарушения основных свобод». ОБСЕ критикует выборы» — Западные наблюдатели, следившие за избирательной кампанией и днем голосования в Казахстане, считают, что потенциал политических реформ остался нераскрытым, а многочисленные нарушения на выборах и задержания участников мирных протестов «едва ли продемонстрировали уважение к демократическим стандартам». Наблюдатели из стран СНГ отмечают отсутствие нарушений на выборах.

CAMONITOR . KZ . «Казахстан после выборов: с чего должен начать новый президент?» — Итак, избирательная гонка позади. Завершилась она именно так, как все и прогнозировали, – с большим отрывом выиграл Касым-Жомарт ТОКАЕВ. Впрочем, казахстанцев последние три месяца волновали не столько результаты выборов, сколько то, что будет после них. Сегодня у нас в гостях политолог Данияр АШИМБАЕВ, которого мы попросили раскрыть возможные сценарии развития политической ситуации в Казахстане — Фактор первого президента, хоть и гарантирует некоторую стабильность, но в то же время сдерживает решение вопросов, которые второй президент хотел бы ускорить. Несомненно, у Касым-Жомарта Токаева есть определенные взгляды на грядущие реформы, но необходимость согласовывать все действия с первым президентом в силу его статуса будут определять компромиссный характер развития ситуации в стране. Возьмем, к примеру, три принципа его предвыборной платформы – преемственность, справедливость и прогресс. С преемственностью все понятно, а вот что касается двух других направлений, то там налицо серьезные проблемы. Разумеется, они известны Токаеву (по опыту работы в правительстве, сенате, где они много раз обсуждались), и он хотел бы навести в этих сферах порядок, но для этого ему, в первую очередь, нужно выстроить новую властную вертикаль…

IA — CENTR . RU . Андрей КАРПОВ – «Казахстан-2019: жизнь после выбора» — Победа Касым-Жомарта ТОКАЕВА не вызывала у экспертов сомнений. Поэтому убедительная победа нового казахстанского лидера особого ажиотажа в российских СМИ не вызвала. Интриги, по сути дела, было всего две. Какой процент голосов наберет Токаев? Каким будет уровень протестного голосования, который должен был «обобщить» в своем результате Амиржан КОСАНОВ? Как сообщил на брифинге заместитель председателя ЦИК РК Константин Петров, 70,76% избирателей проголосовали за Касым-Жомарта Токаева. Явка избирателей на внеочередных выборах Президента РК составила 77,4%. Так что оба ответа получились вполне предсказуемыми. А.Косанов получил по верхнему пределу. Не 10 процентов, как можно было ожидать в пессимистической для оппозиции версии. Но и не 20 процентов, с которыми Амиржан Косанов мог бы стать самым сильным оппозиционным кандидатом последних электоральных кампаний. Впрочем, показатель 15-16% также очень весомый результат, который, вероятнее всего, достигнут за счет голосов Алматы и ряда регионов запада Казахстана. Оценка региональной специфики голосования может стать очень интересным для экспертов.

FORBES . KZ . Досым САТПАЕВ – «Поствыборные тезисы» — В течение долгого времени верхи были уверены в том, что казахстанская молодежь в основном аполитична и политически пассивна. Поэтому акции протеста со стороны части молодежи было неожиданностью для власти. Тем более по сравнению с официальным политическим полем если что и вызывало интерес, так это «партизанский PR» со стороны протестной части молодежи, где было больше креатива и явное желание заявить о себе как о людях, у которых сформировалась своя гражданская позиция и потребность что-то изменить. Следует отметить, что прошедшие после 19 марта 2019 политические события сильно трансформировали сознание очень многих людей, повысив их политическую активность. Страна уже не будет прежней, так как начался транзит общественного сознания. И власть должна это понимать.

INFORMBURO . KZ . Айдархан КУСАИНОВ – «О выборах и об Амиржане Косанове» — Считаю, что 16,2% за КОСАНОВА – это реальная победа нормальной оппозиции. И реальная победа гражданского общества. Вижу разочарованные посты в соцсетях о том, что Косанов, мол, «предал», что голосовали не за него, а против Токаева, что результаты подтасованы. Рассмотрим эти тезисы.

365 INFO . KZ . «Особенности прошедших выборов в Казахстане глазами экспертов» — Политолог Марат ШИБУТОВ на своей странице в Facebook привел целый список новостей как электоральной кампании, так и собственно выборов. В их числе: мы увидели, что традиционные СМИ, скованные ограничениями, уступили первенство как политический канал информации различным квази-СМИ и соцсетям. До нас дошла антиистеблишментная мировая волна. Явка показала, что три города-миллионника демонстрируют характерное поведение для мегаполисов, то есть намного ниже, чем окружающие их области. И чем большее время город числится миллионником, тем больше разрыв.

KAPITAL . KZ . «Три шага для усиления независимости судей» — Инвестиционная привлекательность Казахстана напрямую связана со справедливым разрешением судебных споров, которое в свою очередь зависит от квалифицированности и независимости судей. В этой связи в феврале 2019 года в Закон «О судебной системе и статусе судей» были введены дополнительные механизмы, которые нацелены на обеспечение независимости судей, их качественный отбор и оценку.

CARAVAN . KZ . «Как отмена советских ГОСТов может сказаться на качестве продукции в РК» — Россия отменяет советские государственные стандарты, принятые до 1991 года. Вслед за Россией от большей части советских ГОСТов откажется, видимо, и Казахстан. Мы будем вынуждены это сделать. Хотя бы потому, что значительную часть своих стандартов Казахстан принял от Москвы и Минска. А львиная доля регламентов создана совместно в рамках ТС. В пищевой промышленности отказ от ГОСТов пока невозможен, считает председатель Ассоциации сахарной промышленности Айжан НАУРЫЗГАЛИЕВА. Вся нормативная база техрегламентов ТС и ЕАЭС строится на перечнях стандартов, где межгосударственные стандарты ГОСТ приоритетны.

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