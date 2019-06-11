Итоги выборов президента Касым-Жомарта Токаева 11.06.2019 11:30 Владислав ЮРИЦЫН Политика 147 0 Политолог Максим Казначеев о том, почему почти все недовольны Похожие материалы: Почему соперники Касым-Жомарта Токаева такие вялые «Еxit poll Института «Қоғамдық пікір»: за Касым-Жомарта Токаева проголосовали 70,13% избирателей». «Почему в электоральный период множится количество идиотов в стране?». «Псевдооппозиционеры сидят в Европе, пьют кофе в кафе и нагло провоцируют наш народ» ЦИК на основе предварительных итогов объявил Токаева победителем выборов Итоги выборов в Европарламент отражают усугубление кризиса политики мультикультурализма Окончательные итоги явки избирателей на выборах президента Казахстана назвали в ЦИК