Казахстан – 100 лет назад. Июнь 1919 года

По книге Данияра Ашимбаева и Виталия Хлюпина «Казахстан: история власти»

Часть 1. Часть 2. Часть 3. Часть 4. Часть 5. Часть 6. Часть 7. Часть 8. Часть 9.

1-15 июня 1919 г.

В гор. Ташкенте прошел III съезд Компартии Туркестана. П. Кобозев подвергнут резкой критике за диктаторские замашки и заигрывание с мусульманами: «Кобозев опирается на три кита: на армию Сафонова [командующего Ферганским фронтом], на национальную группу мусульман и на железнодорожников». Решением съезда он был освобожден от всех постов, в т. ч. и «чрезвычайного комиссара края»; ему предложено «войти в работу Туркестана в качестве испытанного рядового члена партии». Кобозев отказался выполнить решение съезда, несмотря на подтверждение данного решения ЦК РКП(б) [о чем он не знал] и, фактически, перешел в Ташкенте на полулегальное положение. Съезд постановил слить СНК и ЦИК Туркестана в единый высший орган – «Центральный Исполнительный Комитет». В состав исполнительного бюро крайкома партии и в коллегию по руководству орготделом крайкома избран Т. Рыскулов.

6 июня 1919 г.

Красные без боя эвакуировали Иргиз. Город занят колчаковско-алашевским отрядом. К исполнению обязанностей управляющего уездом вернулся А. Темиров.

В пос. Копал IV фронтовой съезд красноармейцев Семиреченского фронта образовал «Временный революционный военный совет Семиреченского Северного фронта» как высший орган управления фронтом в составе: председатель РВС и военно-политический комиссар А.А. Шавров, командующий войсками фронта А.И. Демченко, политический комиссар фронта Ф.И. Кошкаров. Временно, «до прибытия на фронт из командировки», командующим утвержден К. Коляда.

12 июня 1919 г.

СНК РСФСР рассмотрел и обсудил представленный Наркоматом национальностей РСФСР проект постановления об образовании комиссии для выработки «Положения о временном управлении Киргизским краем». Наркомнацу поручено образовать данную комиссию из «находящихся в Москве представителей киргизского народа», РВС РСФСР и др. центральных органов. [10 июля 1919 г. СНК утвердил уточненный проект указанного «Положения»].

17 июня 1919 г.

СНК Туркестана постановил: приступить с 1 августа к постепенной замене всех существующих ныне в Туркестанской республике мусульманских судов казиев и биев, а равно и их съездов единым народным судом.

22 июня 1919 г.

За попытку навести дисциплину в войсках председатель РВС – командующий войсками Семиреченского фронта А.А. Шавров арестован по приказу командира одного из отрядов Н. Калашникова [ранее арестованного по приказу Шаврова и бежавшего из-под стражи], обвинен в том, что он – «белый офицер» и после краткого расследования «следственной фронтовой комиссией», решением импровизированного «военно-полевого суда» в с. Абакумовка приговорен к смерти и забит толпой на центральной площади; тело брошено в колодец и закидано камнями. В исполнение обязанностей РВС фронта, спустя несколько дней, вступил Н.Н. Затыльников, командующего войсками фронта – Л.П. Емелев.

24 июня 1919 г.

Правительство Алаш-Орды постановило образовать «при Алаш-Орде военный совет» из трех лиц (М. Испулов, М. Дулатов, имя третьего члена в документах не встречается), возложив на него функции военного министерства и предоставив ему право открывать областные и уездные военные советы при областных и уездных отделах Алаш-Орды. На военный совет возлагается обязанность призывать джигитов для борьбы с большевиками.

Другим постановлением «Все декреты, изданные Советской властью на территории автономии Алаш, признать недействительными. На территории автономии Алаш восстановить земские учреждения, введенные по закону Временного правительства 17 июня 1917 г. и упраздненные Советской властью. Там, где земские учреждения еще не были введены, ввести их немедленно согласно тому же закону».

Руководитель Тургайского отдела Алаш-Орды О. Алмасов обратился с письмом в Совет министров правительства Колчака, предложив принять на полное довольствие четырехсотенный алашский конный полк, сформированный в Тургае, и прося разрешение довести его численность до 6 сотен, а также сформировать на добровольческих началах еще не менее 4 полков, по одному в каждом уезде области.

29 июня 1919 г.

Правительство Алаш-Орды постановило «учредить суд и следственную комиссию для разбора дел казахских большевиков» [В литературе встречается упоминание о занимавшем эти должности «прокурора Алаш-Орды» Ж. Акпаеве, что документальными источниками не подтверждается].

30 июня 1919 г.

В гор. Усть-Каменогорске подняли восстание, разоружили охрану и заняли крепость большевики-заключенные местной тюрьмы. После суток боев с казаками восстание подавлено: 160 заключенных убито; несколько человек, в т. ч. председатель Усть-Каменогорского комитета РКП(б) Я.В. Кротов, бежали в горы.

Июнь 1919 г.

В пос. Урда прошел III Букеевский областной съезд Советов.

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