Доллар подорожал в обменниках Нур-Султана, Алматы и Шымкента

Алматы. 12 июня. КазТАГ – Доллар США относительно данных за вторник в среду подорожал в пунктах обмена валют Нур-Султана, Алматы и Шымкента, сообщает Kurs.kz.

В Нур-Султане средняя цена покупки $1 в обменных пунктах составляет Т384,4, а продажи – Т385,6.

В Алматы $1 в обменниках в среднем покупают по Т385, а продают по Т386,6.

В Шымкенте средняя цена покупки $1 в пунктах обмена валют составляет Т383,5, а продажи – Т385,8.

Официальный курс доллара США, установленный Национальным банком Казахстана на среду, составляет Т383,75.