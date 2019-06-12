Нур-Султан. 12 июня. КазТАГ – Дожди ожидаются в среду в большинстве областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Неустойчивая погода с дождями и грозами сохраняется на большей части Казахстана, на западе и юге республики – погода без осадков. Местами по республике ожидаются гроза, усиление ветра, шквал, возможен град, на севере – туман», — сообщили синоптики.

В Нур-Султане переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 7-12, днем порывы 15 метров в секунду. Температура ночью +15+17, днем +25+27.

В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер 2-7, при грозе порывы 12 метров в секунду. Температура ночью +10+12, днем +21+23.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду. Температура ночью +11+13, днем +28+30

В Акмолинской области местами ветер 15-20 метров в секунду, днем возможен град. Днем +22+27, ночью +13+18.

В Алматинской области местами гроза, местами ветер 17-22 метров в секунду. Днем +20+25, ночью +8+13.

В Жамбылской области ожидается местами шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +10+15.

В Карагандинской области ожидаются местами шквал, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем возможен град, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +18+23, ночью +8+13.

В Павлодарской области днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем возможен град. Днем +25+30, ночью +10+15.

В Восточно-Казахстанской области днем местами усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем возможен град. Днем +20+25, ночью +7+12.

В Северо-Казахстанской области днем гроза, ночью местами гроза, местами ожидаются туман, усиление ветра 15-23 метров в секунду, местами шквал. Днем +22+27, ночью +13+18.

В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-23 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Западно-Казахстанской днем сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +13+18.

В Атырауской области сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +18+23.

В Мангистауской области местами сильная жара. Днем +30+35, ночью +17+22.

В Актюбинской области местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +17+22.

В Кызылординской области тоже местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +32+37, ночью +16+21.

В Туркестанской области ночью в горной местности возможна гроза, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +28+33, ночью +10+15.

«В ближайшие сутки на реках юго-востока республики ожидаются подъемы уровней воды в связи с прогнозом дождей. На реках равнинной территории значительных изменений не ожидается», — добавили синоптики.