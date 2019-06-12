Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 12 июня. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1324,3.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении выросла на 1,65.

Стоимость унции золота в евро составила 1170,42 (+1,46), а в британских фунтах – 1041,3 (+0,77).

Межбанковский фиксинг золота осуществляется каждый торговый день в 10.30 и 15.00 по времени Гринвича. Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.