Доллар в Казахстане в течение года может подорожать почти на 3% – АФК

Астана. 12 июня. КазТАГ – Доллар в Казахстане в течение года может подорожать почти на 3%, сообщает пресс-служба Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

«Несмотря на ожидания сохранения цен на нефть, эксперты прогнозируют, что в ближайшие 12 месяцев тенге и рубль несколько потеряют свои позиции в паре с долларом США. Так, ожидается, что в течении года курс по паре USD/RUB вырастет на 4,4%, тогда как ожидания по изменению курса доллара к тенге ощутимо ниже (2,9%)», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Отмечается, что на данный момент доллар торгуется на уровне 64,5 рублей и Т383,75 соответственно.

«Между тем ожидания по стоимости доллара к тенге через 12 месяцев вернулись к уровню января 2019 года – Т395/$1», — добавили в АФК.