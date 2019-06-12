Зафиксирован очередной факт сброса грязной воды в Каспий в Актау

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Алматы. 12 июня. КазТАГ – Зафиксирован очередной факт сброса грязной воды в Каспийское море в Актау, сообщает «Лада».

«Очередной поток грязной воды из водосбросного канала у Солдатского пляжа сняли на видеокамеру очевидцы», — говорится в сообщении в среду.

Напомним, 10 мая жители Актау так же сняли на видео сброс грязной воды в Каспийское море. Позже ситуацию с водосбросом возле Солдатского пляжа прокомментировали в «МАЭК-Казатомпром». Был найден виновный в сливе грязной воды в Каспий – им оказалось ТОО «Юарана». После экологи оценили ущерб окружающей среде в Т1,7 млн.

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